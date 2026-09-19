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ActualitateDenisa Gelatu

Gaz, electricitate, lemne sau peleți: cât costă încălzirea unei case

Publicat la 19.09.2026, 16:07:03

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Gaz, electricitate, lemne sau peleți: cât costă încălzirea unei case
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Când cauți cea mai ieftină încălzire pentru o casă, nu contează doar prețul combustibilului. Trebuie luate în calcul și investiția inițială, eficiența centralei și confortul oferit.

Pentru o casă de aproximativ 100 mp, bine izolată, costurile anuale pot varia semnificativ în funcție de consum și prețurile locale.

Gaz

Centrala pe gaz oferă un bun echilibru între cost, eficiență și confort. Funcționează automat, nu necesită depozitarea combustibilului și permite controlul ușor al temperaturii.

Cost orientativ: 3.500-5.500 lei/an.
Investiție: aproximativ 8.000-15.000 lei, fără eventualele costuri de racordare.

Lemne

Lemnele pot fi o variantă ieftină, mai ales dacă sunt cumpărate la un preț bun. Dezavantajul este munca suplimentară: depozitare, alimentarea centralei și curățarea acesteia.

Cost orientativ: 3.000-5.000 lei/an.
Investiție: aproximativ 10.000-25.000 lei, în funcție de instalație.

Peleți

Peleții oferă mai mult confort decât lemnele, deoarece alimentarea centralei poate fi automatizată. În schimb, combustibilul și echipamentul pot fi mai scumpe.

Cost orientativ: 3.500-6.000 lei/an.
Investiție: aproximativ 12.000-30.000 lei.

Electricitate

Încălzirea electrică este simplă și presupune o investiție inițială redusă. Problema este consumul: pentru o casă întreagă, factura poate fi mult mai mare decât în cazul gazului, lemnelor sau peleților.

Cost orientativ: 13.000-18.000+ lei/an.
Investiție: aproximativ 4.000-10.000 lei.

Care este cea mai ieftină încălzire?

În general, lemnele pot avea unul dintre cele mai mici costuri anuale, dar presupun mai multă muncă. Gazul oferă un compromis bun între cost și confort, iar peleții sunt o alternativă automatizată pentru casele fără acces la rețeaua de gaze.

Electricitatea este ușor de instalat, dar încălzirea electrică directă poate fi costisitoare.

Un factor este însă mai important decât alegerea combustibilului: izolația casei. O locuință bine izolată consumă mult mai puțină energie, indiferent de sistemul de încălzire.

De aceea, înainte de a căuta cea mai ieftină soluție, merită să reduci pierderile de căldură ale casei.

Sursă foto: Pinterest

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