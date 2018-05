Suedezii primesc săptămâna aceasta “micul îndreptar pentru RĂZBOI şi situaţii de criză”

E prima dată după Războiul Rece când o astfel de broşură este distribuită. Sunt furnizate informaţii despre adresele buncărelor, sistemul de alarmă în caz de atac aerian şi provizii.

Christina Andersson, voluntar: „Este foarte important să avem un aparat de radio. Şi cred că oamenii uită că trebuie să aleagă un aparat care funcţionează pe baterii, unul care poate fi încărcat solar, de asemenea să aibă o lanternă. Aici avem porumb, aici sunt diferite soiuri de fasole. Am şi castraveţi şi dovlecei. Peştele la conservă este şi el foarte bun. Nu are cel mai grozav gust, dar îl poţi mânca şi rece şi are o lungă perioadă de valabilitate”.