Suntem din nou grânarul Europei. România, în top 3

omisia Europeană estimează pentru România o producţie totală de cereale de 27,3 milioane de tone, faţă de puţin peste 27 de milioane cu un an în urmă, indică ultimele date ale DG Agri. Este a treia cea mai mare producţie la nivel european după cea a Franţei care va atinge 61,6 milioane de tone şi cea a Germaniei pentru care se estimează o cantitate de 38 de milioane de tone. Cu un an în urmă, producţia de cereale a ţării noastre ne-a plasat pe locul patru între marii jucători europeni, în condiţiile în care Polonia a raportat 31,9 milioane de tone. 2018 a fost însă un an slab pentru Polonia a cărei fermieri au reuşit doar 25,4 milioane de tone de cereale.

La nivelul UE, producţa estimată se cifrează la 285,2 milioane de tone de pe o suprafaţă de peste 55.327 de hectare, cu 8,3% mai puţin faţă de 2017 când suprafaţacultivată a fost mai mică, de 55.233 de hectare.

Pe tipuri de cereale, la grâu, cele 10,2 milioane de tone estimate pentri 2018 plasează ţara noastră pe locul patru, după Spania (aproximativ 34,2 milioane de tone), Germania (20,1 milioane de tone) şi Marea Britanie (14,1 milioane de tone), în timp ce la porumb suntem cel mai mare al doilea producător european. Cu o produţie estimată la 14,3 milioane de tone, faţă de 14,3 milioane de tone în 2017, România a devansat Franţa care a pierdut anul acesta peste 14% din cantitatea realizată, până la 12,4 milioane de tone. Lider pe acest segment de piaţă rămâne însă Marea Britanie cu o producţie de 23 de milioane de tone.

