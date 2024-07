Surprizele trimestrului al treilea pe piața de capital. Oportunități și perspective

Al treilea trimestru al lui 2024 vine cu vești interesante dinspre Bursa de Valori, informații utile atât celor care investesc chiar acum la BVB dar și celor care au de gând să o facă. L-am întrebat pe Ștefan Uleia, broker acțiuni la PRIME TRANSACTION SA, broker autorizat ASF, care este perspectiva sa vizavi de piața bursieră românească.

„Într-adevăr, acest trimestru oferă oportunități semnificative în diverse sectoare și oportunități atractive chiar și pe piața românească. Am analizat cu atenție tendințele și cred că investitorii pot beneficia de reducerile ratelor dobânzilor la nivel global. În primul rând, există așteptări ca FED să reducă dobânda de referință în septembrie, conform sugestiilor recente ale guvernatorului Rezervei Federale, Jerome Powell. Această direcție de reducere a dobânzilor a fost deja trasată de Banca Națională a Elveției, Banca Centrală Europeană și mai recent la noi, în România, de BNR, care a redus ratele dobânzilor la 6.75%. Reducerile ratelor dobânzilor au un impact pozitiv asupra piețelor de capital, deoarece investitorii tind să se reorienteze către active cu un potențial de creștere mai mare”.

Pentru că se vorbește foarte mult despre companiile din tehnologie și inteligența artificială este interesant cum vor afecta aceste decizii globale companiile care ocupă acest segment de piață. Brokerul de acțiuni Ștefan Uleia se aștaptă la mișcări interesante în următoarea perioadă: „După aceste declarații, piața și în special companiile din tehnologie care au crescut foarte mult în ultima perioadă, au înregistrat fluctuații semnificative. Investitorii marcheaza profiturile obtinute si se reorienteaza către companii cu potențial de creștere mai ridicat în condițiile asteptarea unor reduceri de dobândă. Acest context economic global, împreună cu tendințele locale, ne oferă o imagine mai clară asupra sectoarelor și companiilor care ar putea prezenta oportunități de investiție în T3 2024.”

Piața Românească zâmbește. Investitorii la fel.

Pentru că există investitori care acționează atât pe piața românească cât și pe cea externă, se impun câteva reguli strategicepe care un broker cu experiență le simte imediat. Iată ce spune Ștefan Uleia: „O strategie pe care investitorii o pot aplica este de a marca profiturile obținute pe piețele externe și de a se concentra pe piața locală, unde există în continuare posibilități de creștere și de investiție în companii solide, cum ar fi OMV Petrom, Banca Transilvania sau Hidroelectrica. În plus, companii cu potențial de creștere, care vor beneficia de contextul reducerii ratelor de dobândă, precum DN Agrar Group, Simtel Team sau Medlife, prezintă oportunități interesante. Pentru investitorii mai prudenți, pot recomanda o trecere de la depozitele bancare spre titlurile de stat Fidelis, care în prezent au randamente atractive de aproximativ 6.5% pe an, venit neimpozabil, echivalentul unei dobânzi de 7.25% oferită de un depozit bancar în RON. De asemenea, cei care doresc să economisească în euro pot beneficia de dobânzi la titlurile de stat de aproximativ 5% pe an, mult peste ceea ce oferă băncile.”

Bursa Românească a generat anul trecut randamente absolut surprinzătoare și nici în 2024 lucrurile nu stau rău de loc. În aceste condiții, există perspective cel puțin interesante dar și companii pe care un investitor trebuie să le urmărească atent.

„Piața locală rămâne atractivă, cu societăți solide care oferă perspective de creștere semnificative și instrumente cu venit fix considerabil. Deși piața românească nu beneficiază de marketingul unei piețe dezvoltate cum este cea din America, consider că în acest moment investitorii ar trebui să analizeze mai atent oportunitățile locale, având în vedere potențialul ridicat de creștere și stabilitatea oferite de aceste investiții. Există câteva companii locale care prezintă un potențial de creștere semnificativ, mai ales în contextul actual de reducere a ratelor dobânzilor. Printre acestea se numără:

OMV Petrom – Este una dintre cele mai mari și mai importante companii energetice din România și din regiune. Cu o strategie de expansiune bine definită și o poziție solidă pe piață, are un potențial de creștere considerabil.

Banca Transilvania – Un jucător major în sectorul bancar românesc, Banca Transilvania continuă să prezinte oportunități atractive datorită politicii de crestere și inovării în serviciile bancare.

Hidroelectrica – Una dintre cele mai valoroase companii din sectorul energetic românesc, specializată în producția de energie. Investițiile în energie verde și sustenabilă o fac o opțiune atractivă pentru investitori.

Simtel Team – Companie de tehnologie și inginerie care se concentrează pe soluții smart și energii regenerabile. Sectorul tehnologic și inovarea continuă să fie motorul dezvoltării lor.

Medlife – Lider pe piața serviciilor medicale private din România, Medlife continuă să se extindă și să inoveze în acest sector, beneficiind de creșterea cererii pentru servicii medicale de calitate.

Desigur că decizia de a investi într-o companie sau alta poate aparține investitorului sau unui broker de acțiuni ”, afirmă Ștefan Uleia.