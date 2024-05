Sute de protestatari au încercat să pătrundă în fabrica Tesla de lângă Berlin

Aproximativ 800 de persoane au participat la protest, conform grupului organizator Disrupt Tesla, care susţine că extinderea ar dăuna mediului. Tesla a atras reacţii puternice de când compania a deschis fabrica în martie 2022, iar ulterior a anunţat planuri de extindere într-o pădure din apropiere, pentru a-şi creşte capacitatea de producţie.

În februarie, oraşul în care se află fabrica a votat împotriva planurilor într-un referendum care nu era obligatoriu din punct de vedere juridic. De atunci, protestatarii s-au instalat într-o tabără din apropiere, în semn de protest. Aceeaşi unitate a fost închisă timp de o săptămână în martie, după ce un presupus incendiu i-a dezactivat alimentarea cu anergie electivă. Un grup separat de protestatari numit Volcano Group a revendicat incendiul, cerând „distrugerea completă a gigafabricii”.

Videoclipul acţiunii de vineri a arătat zeci de oameni purtând şepci şi măşti albastre, venind dintr-o zonă împădurită din apropiere şi încercând să ia cu asalt sediul companiei, cu ofiţerii de poliţie încercând să-i împiedice, inclusiv prin forţă. Cel puţin un protestatar a fost reţinut.

Massive use of pepper spray against protesters by the police. But it does not prevent the repeated breakthrough near

— the brake (@TheBrakeNet)

„De ce îi lasă poliţia pe protestatarii de stânga să plece atât de uşor?”, a scris pe platforma sa de social media X, CEO-ul Tesla Elon Musk, adăugând că demonstranţii nu au reuşit să pătrundă. Tesla, care şi-a dizolvat departamentul de comunicare în 2020, nu a răspuns solicitării de a comenta situaţia.

Grupul doreşte, de asemenea, să evidenţieze distrugerea mediului în ţări precum Argentina sau Bolivia cauzată de mineritul de litiu, potrivit unui purtător de cuvânt al Disrupt Tesla, Ole Becker. Litiul este o resursă cheie pentru bateriile vehiculelor electrice.

„Suntem astăzi aici pentru a atrage atenţia asupra fabricii Tesla din Grünheide pentru distrugerea mediului de aici”, a declarat Becker pentru Reuters.

Poliţiştii au confirmat că protestatarii au încercat să pătrundă în incinta uzinei, dar au fost opriţi, mai multe persoane fiind arestate, şi că a primit câteva sesizări privind persoane rănite.

„Protejăm libertatea de întrunire. Dar suntem şi responsabili pentru ordinea şi siguranţa publică. Asta înseamnă că vom interveni şi atunci când va fi necesar”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Brandenburg, Mario Heinemann

Unii dintre demonstranţi au avariat câteva maşini Tesla folosind artidile pirotehnice şi vopsea la un depozit de maşini din apropiere, a adăugat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Tesla a anunţat la începutul acestei săptămâni că va închide fabrica pentru o zi ,vineri, fără a specifica un motiv.