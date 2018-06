Tăierea salariului minim ar duce rapid economia în criză

Trecand peste faptul ca datele nu mai sunt actuale deoarece salariul minim de la 1 ianuarie 2018 a fost majorat de la 1450 la 1900 lei, aceasta idee este una dintre cele mai nocive pentru economie care a aparut in presa romaneasca in ultimii 8 ani. Este chiar mai nociva decat taierea cu 25% a salariilor in 2010 si majorarea peste noapte a TVA de la 19% la 24%, masuri care au avut efecte distructive in economie si care au necesitat o perioada de aproximativ 8 ani pentru ca economia sa revina la conditiile de dinainte.

Impactul unei astfel de masuri este devastator si ar duce economia Romaniei direct in criza. De ce?

In primul rand, ar afecta substantial potentialul de crestere a economiei pe termen lung iar impactul pe rata de crestere a PIB potential determinat printr-un filtru econometric multivariat este de aproape -1,05 pp. Deci economia Romaniei isi va reduce semnificativ ritmul de crestere potentiala si sansa de a recupera decalajele fata de media europeana sau de a adera la zona euro.

In al doilea rand, aceasta masura ar contribui semnificativ la declansarea unei crize economice in trei, patru ani ani si ar putea determina o amplitudine mai mare a acesteia decat ca efect al parcurgerii ciclului economic normal. In acest sens, prin intermediul unei estimari pe baza unei regresii simple dintre PIB real si salariul minim real, se observa ca o variatie a ratei de crestere a salariului minim real de 1pp determina o variatie a ratei de crestere a PIB de 0,11pp.