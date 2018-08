Tânăr bătut DE DOUĂ ORI de jandarmi, de fiecare dată și-a pierdut cunoștința

„În jurul orei 22:00 am fost prins de jandarmi și bătut cu foarte mare violență până mi-am pierdut cunștința. Am fost transportat pe iarbă, întins pe burtă, legat cu cătușe de plastic, apoi bătut din nou, lăsat fără cunoștință, apoi transportat către secția 3. (Ce ți-au reproșat, acte de violență?) Acte de violență, Injurii. (Ai fost agresiv cu jandamii?) Eu mi-am spus mai mult ofurile și dezamăgirile, dar agresiv fizic nu”, a spus Sebastian.

„După ora 21:00 atacul cu gaze a fost din cei ce mai puternic, culminând cu ora 23:00. Eram cu prietena băiatului meu, care m-a scos din zonă. Nu am putut ajunge la SMURD pentru că și SMURD-ul era sub o ceață de gaze. Oameni leșinați… A reușit să mă scoată din zonă, mă ustura pielea îngrozitor și nu puteam respira. Iar problemele respiratorii de atunci persistă, am fost la ORL, sunt sub tratament. Inflamația căilor respiratorii și indicația de a face examen pulmonar. (V-au spus medicii care sunt riscurile?) Nu, pentru că nu știau gazul care a fost folosit. Am momente când pot vorbi, momente când nu pot vorbi. Respirația este dificilă”, a povestit o altă victimă a jandarmilor.