Tânără din Buzău, ucisă de fostul soț pe fondul geloziei

Anunțul anchetatorilor

O femeie în vârstă de 25 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de topor de fostul soţ pe fondul geloziei şi în urma unor discuţii în contradictoriu legate de copil, transmite Agerpres.

Tânăra de 25 de ani, născută în comuna Vadu Paşii, ar fi plecat cu ceva timp în urmă pe litoral pentru a lucra, în timp ce copilul în vârstă de 2 ani a rămas în grija bunicii din localitatea Dâmbroca, comuna Săgeata. În urmă cu câteva zile, femeia s-ar fi întors acasă pentru a încerca să rezolve o dispută pe care ar fi avut-o cu soţul legată de copil. Într-un acces de furie, bărbatul ar fi lovit-o cu mai multe lovituri de topor.

„În fapt, cele două persoane erau despărţite, ea începuse să lucreze la mare pentru a-i asigura un trai copilului care era crescut la bunica lui. Aveau o dispută cu privire la copil, el sunase şi pe la Protecţia Copilului. Ea s-a întors vreo două zile de la Constanţa, iar el ar fi luat toporul şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri în mai multe părţi ale corpului. A fost reţinut, dar nu a dorit să declare nimic, urmând ca procurorii să formuleze propunere de arestare la Tribunalul Buzău. Pe parcursul nopţii nu a dorit să declare nimic în faţa procurorului de caz. A fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat. Bărbatul are vârsta de 36 de ani, iar victima 25 de ani. Urmează să stabilim mobilul, cel mai probabil pe fondul disputei copilului şi pe fondul geloziei”, a precizat Valerică Văsii, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Primarul comunei Săgeata, Sorin Tănase, s-a arătat îngrozit la aflarea veştii privind moartea tinerei.

„Am rămas stupefiat. Am aflat de la un vecin că se despărţise, ea îşi găsise probabil pe altcineva, avea un loc de muncă pe la Constanţa. (…) Au împreună un copil mic. Nu am avut probleme în comună, de asta am şi zis prima dată că nu cred aşa ceva. Lumea a fost speriată, îngrozită, comuna noastră este liniştită, au fost cazuri foarte rare. Sperăm să nu se mai întâmple aşa ceva pe nicăieri”, a declarat primarul comunei Săgeata.