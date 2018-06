Tânăra din România care a REFUZAT Oxfordul. „Ceea ce rămâne în timp nu este o diplomă sau o medalie“

Anda Tenie, o olimpică naţională din Târgu-Mureş, a reuşit performanţa de a fi admisă la cinci universităţi din Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, printre care şi faimoasa Oxford. Pasiunea pentru cifre i-a adus mai multe ori medalii de argint şi bronz la Olimpiada Naţională de Matematică. „Premiul cel mai important pentru mine este cel obţinut anul trecut, la olimpiada naţională, pentru cea mai frumoasă soluţie a unei probleme din cadrul competiţiei, premiu oferit de Universitatea de Vest din Timişoara“, spune tânăra.

Îi place să citească, să facă sport şi să se uite la filme. „Pe viitor îmi doresc să găsesc un echilibru între viaţa personală şi cea profesională. Să am parte de fericire pe ambele planuri. Pe plan profesional, aş vrea să am un job care să mă ajute să evoluez, să pot avea un impact pozitiv în lume, şi care să îmi satisfacă curiozitatea“, mărturiseşte Anda.

Lumea cifrelor, o provocare de nerefuzat

Mai are puţin şi va absolvi Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian“ din Târgu-Mureş, profilul Matematică-Informatică Bilingv Engleză. Încă din gimnaziu, i-au plăcut ştiinţele exacte, matematica, chimia şi fizica. „Am început să particip la concursuri încă din clasele primare pentru că îmi plăcea să rezolv problemele la matematică. Le consideram o provocare“, mărturiseşte tânăra.

Primele persoane au încurajat-o să descopere lumea cifrelor au fost mama ei şi învăţătoarea Irina Năsăudean. O altă dăscăliţă, Otilia Stan, i-a arătat că matematica nu înseamnă doar cifre şi calcule, ci are un farmec aparte, de neînţeles pentru unii. Anda a început să meargă la concursuri, să câştige premii, experienţă şi prieteni. „De-a lungul celor opt ani de gimnaziu şi liceu am participat anual la Olimpiada Naţională de Matematică şi o dată la fazele naţionale de la Fizică şi Chimie“, afirmă Anda. Perseverenţa şi pasiunea sa s-au concretizat în patru medalii de argint şi una de bronz la Matematică, respectiv o medalie de bronz la Fizică.

Era în clasa a VIII-a când a luat prima ei medalie. Tot atunci a reuşit să intre în lotul lărgit pentru Balcaniada de Matematică (n. r.‒ denumirea olimpiadei internaţionale pentru elevii din gimnaziu). În ultimii doi ani, a participat la probele de baraj pentru Olimpiada Internaţională de Matematică. Două puncte i-au lipsit ca să meargă mai departe, în lotul lărgit.

„În urma atâtor ani de concursuri pot spune că am întâlnit oameni minunaţi, am învăţat să am aspiraţii înalte şi mi-am descoperit pasiunea pentru matematică. Şi cred că ceea ce rămâne în timp nu e o diplomă sau o medalie, ci mai degrabă amintirile frumoase, cunoştinţele acumulate şi prieteniile formate în cadrul acestor competiţii“, consideră Anda.