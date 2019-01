Țara care are cel mai mult de câștigat de pe urma BREXIT

Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform site-ului cotidianului britanic The Independent.

Unele companii multinationale au anuntat deja relocarea in Olanda, pentru a mentine accesul la piata Uniunii Europene dupa producerea Brexit. Printre firmele care si-au mutat sediile in Olanda se numara Sony si Panasonic.

Michiel Bakhuizen, purtatorul de cuvant al Agentiei guvernamentale olandeze pentru Investitii Straine (NFIA), a confirmat ca din ce in ce mai multe companii vor sa se mute in Olanda. “Orice noua decizie de relocare a unei firme, fie ca este mare sau mica, este un succes”, a declarat oficialul olandez, citat de AFP.

“Numarul companiilor cu care suntem in contact pentru o posibila relocare este in crestere. La inceputul anului 2017 era de 80, la inceputul anului 2018 a fost numarul 150, acum sunt peste 250 de companii. Suntem in contact cu peste 250 de firme interesate de eventuala mutare in Olanda din cauza Brexit”, a precizat el.

