Ţara europeană unde o lună pe an toate magazinele se închid

Ţara europeană care nu este membră UE, dar care are acorduri cu Uniunea Europeană este Elveţia. Această ţară se situează pe locul trei în lume în ceea ce priveşte numărul proprietarilor de arme, estimându-se că există 3,4 milioane de arme la o populaţie de aproximativ 8 milioane de oameni. Totuşi, în ciuda numărului mare de arme de foc, violenţele armate de pe stradă sunt extrem de rare în Elveţia.

În luna august, aproape totul în Elveţia este închis. Elveţienii au între 4 şi 5 săptămâni de vacanţă pe an şi îşi iau mare parte din aceasta în luna august.

Unele clădiri de apartamente din oraşele elveţiene obligă proprietarii să achiziţioneze exact acelaşi model de preş pentru casa scării.Numele copiilor elveţieni trebuie să se afle pe o listă de nume aprobate. Astfel, elveţienii nu pot alege orice nume pentru copii lor, ci numai unul de pe lista aprobată!

Mall-urile permit cumpărătorilor să se plimbe cu coşurile de cumpărături peste tot. Astfel că o imagine destul de des întâlnită este cea a unui coş plin de alimente într-un magazin de îmbrăcăminte. Clădirile de apartamente care includ uscătorii au un program strict de utilizare a acestora pentru fiecare apartament. Fiecare primeşte un anumit interval orar din timpul săptămânii în care îşi poate spăla şi usca rufele. Tot în clădirile de apartamente, orele de linişte sunt considerate sfinte. Pentru cei care nu respectă această regula, vecinii au grijă să cheme poliţia!

Confederaţia Elveţiană are o lungă istorie de neutralitate armată — nu a mai fost în stare de război din 1815 — şi a aderat la Naţiunile Unite abia în 2002. Totuşi are politică externă activă şi este frecvent implicată în procesele de pace din toată lumea. În Elveţia îşi au sediul mai multe organizaţii internaţionale, inclusiv al doilea birou al ONU din lume ca mărime. La nivel european, este membru fondator al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb şi face parte din 2012 din Spaţiul Schengen – deşi nu este membră a Uniunii Europene, şi nici a Spaţiului Economic European. Şi chiar dacă nu este membră a Uniunii Europene, Elveţia este una dintre cele mai bogate ţări din lume dacă ne raportăm la PIB pe cap de locuitor, şi are cea mai mare bogăţie pe cap de persoană adultă (în termeni de bunuri financiare şi nefinanciare) din toate ţările lumii.

