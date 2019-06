Țara unde cetățenii pot vota la supermarket...

Cetățenii din Noua Zeelandă vor putea să voteze la viitoarele alegeri și la supermarketuri, în urma unor modificări aduse legilor electorale care vor permite ca urnele de vot să fie plasate în magazinele care atrag mulți oameni dar și în centrele comerciale, relatează The Guardian. De asemenea, noile reglementări vor permite ca cetățenii să se înregistreze pentru vot chiar în ziua alegerilor, scrie News.ro. Una din cinci persoane, dintre cele cu drept de vot, nu au votat la alegerile din 2017, câștigate de Jacinda Ardern de la Partidul Laburist.

Din cauza sistemului de vot din Noua Zeelandă, Ardern a putut forma o coaliție de guvernare cu partidul New Zeeland First și Partidul Verzilor, cu toate că Partidul Național (centru-dreapta) a câștigat mai multe voturi decât laburiștii la alegeri. Ministrul Justiției Andrew Little a declarat că schimbările vor face ca oamenilor să le fie mai ușor să voteze în 2020 și vor transforma procesul electoral într-unul mai democratic.

Modificările au fost adoptate în urma recomandărilor Comisiei Electorale, principalul obiectiv fiind încurajarea unei prezențe ridicate la vot. „Plasarea urnelor de vot în supermarketuri și centre comerciale va face ca oamenilor să le fie mai ușor să voteze”, a declarat Little. „Este important ca urnele de vot să fie plasate în locurile în care oamenii au treabă de obicei și astfel procesul de votare să fie integrat mai ușor în viețile lor ocupate”, a adăugat Little. Partidul Național, aflat în opoziție, a condamnat modificările, susținând că vor favoriza partidele de stânga, precum laburiștii și verzii și a descris măsura ca fiind ceva ce se întâmplă de obicei „în republicile bananiere”. „Au ales special doar aceste recomandări de la Comisia Electorală, doar pe cele care susțin coaliția de guvernare”, a declarat purtătorul de cuvânt privind probleme electorale al partidului, Nick Smith. „Ne dorim un nivel ridicat al prezenței la vot, dar ne dorim să existe și un vot integru. Ne dorim să ne asigurăm că acești oameni să fie cei care au dreptul la vot”, a adăugat el. Parlamentarul din Partidul Verzilor, Golriz Ghahraman, care este un susținător al creșterii eligibilității votanților, a susținut schimbarea și a precizat că va duce la un proces democratic mai accesibil și mai inclusiv.