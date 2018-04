Tăriceanu atacă PNL-ul! Are drept lozincă: „Toată lumea la puşcărie!”

“Avem la anul două alegeri importante: alegerile pentru Parlamentul European şi alegerile prezidenţiale. Alegerile pentru Parlamentul European nu sunt alegeri care să atragă în mod natural votanţii. Îmi doresc ca partid liberal un rezultat foarte bun la alegerile pentru Parlamentul European, pentru că, dacă există un loc care reprezintă simbolul democraţiei şi liberalismului, atunci în mod cert acela este Parlamentul European, unde eu îmi doresc să avem o reprezentare cât mai bună, care să fie pe măsura aspiraţiilor noastre”, a spus Tăriceanu, citat într-un comunicat remis MEDIAFAX.

De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu a spus că, în momentul de faţă, potrivit sondajelor, ALDE se află la un în jurul cifrei de 15% în ceea ce priveşte intenţia de vot şi a cerut ca această poziţie să fie consolidate în perioada următoare.

“Analizele sociopolitice pe care le-am făcut împreună cu institutele de sondaj demonstrează că în condiţiile în care ALDE s-a definit ca singurul partid liberal autentic din România, cota mai mare pe care o avem în sondaje este datorată electoratului de centru-dreapta care împărtăşeşte viziunea noastră liberală asupra societăţii, asupra economiei şi care a venit alături de noi. Prin urmare, ceea ce am reuşit să adăugăm la zestrea pe care o avem sunt votanţii din zona de centru-dreapta ai PNL-ului şi ai celorlalte formaţiuni politice care sunt dezamăgiţi de performanţa deplorabilă pe care o are în zilele noastre PNL-ul. Această explicaţie e dată de consecvenţa mesajului şi de capacitatea noastră de a ne identifica cu o serie de probleme, care cred că sunt demne de reliefat. Ca partid liberal ne-am concentrat – suntem apărătorii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, am avut o voce puternică, care a criticat abuzurile care s-au petrecut în ultima vreme bazate pe celebrele protocoale dintre SRI şi procuratură. Un adevărat partid liberal cum suntem noi nu poate să susţină decât un singur lucru şi anume necesitatea protejării, apărării, promovării drepturilor şi libertăţilor individuale”, a mai spus preşedintele Senatului.

Tăriceanu a critcat PNL, despre care a spus că are drept lozincă “toată lumea la puşcărie”:„PNL-ul este cântăreţul sistemului şi are drept lozincă: „Toată lumea la puşcărie!”. Păi libertatea este valoarea liberală esenţială, nu mersul la puşcărie. Domnul Orban are un discurs politic care pe mine nu mai merită să vă spun că mă dezamăgeşte, ci dezamăgeşte electoratul PNL-ului şi acest lucru se vede în rezultatele date de sondaje”.