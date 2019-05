TĂRICEANU e în vervă: ”Ei, băieţi, v-aţi găsit beleaua cu mine”

Călin Popescu Tăriceanu susține, referitor la dosarul penal care il vizează, afla în Parlament, că nu este vorba despre un șantaj al PSD, menționând că DNA încearcă “să-i curețe terenul” lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat.

“M-au supravegheat opt ani, din 2008 până în 2016, audio, video şi mai ştiu eu ce filaje, au cheltuit milioane de euro din bani publici sperând să găsească ceva în cariera mea. Nici El Chapo nu a primit atâta atenţie. După opt ani au venit cu un dosar politic care le-a fost spulberat de ÎCCJ prin două sentinţe. Despre ce procurori vorbim? Despre ce dosare vorbim?

Referitor la dosarul din Senat, eu nu am nicio problemă să mă prezint când colegii decid să pună pe ordinea de zi, chiar mă deranjează că se întârzie. Acest dosar este varianta de rezervă pe care procurorii au pregătit-o după prima achitare din primul dosar. O să trec şi peste asta şi probabil că o să vină cu varianta C, apoi D, apoi… doar DNA-ul ştie! Înţeleg că au o misiunea de a curăţa terenul pentru al doilea mandat al domnului Iohannis! Ei, băieţi, v-aţi găsit beleaua cu mine! Nu este nicio constrângere, nu este niciun şantaj, nici de la PSD sau de la vreun alt partid. Coaliţia funcţionează bine, deşi teoriile că ne rupem sau ne certăm au apărut încă de a doua zi după ce am făcut coaliţia şi am anunţat-o public”, a declarat Calin Popescu Tarideanu pentru Agerpres.

