Taxa pe lăcomie aruncă economia României în HAOS!

În acest context, Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, i-a trimis o scrisoare lui Eugen Teodorovici prin care i-a detaliat cum vor fi afectate băncile de publicarea ultimei ordonanţe de urgenţă privind măsurile fiscale.

Prin urmare, începând cu anul 2019, sectorul bancar românesc va deveni neprofitabil și va înregistra o pierdere stimată de 680 milioane lei şi de aproximativ 3,4 miliarde de lei în anul 2020. Cifrele sunt prezentate într-o scrisoare transmisă Ministrului Finanțelor, de către Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR.

De asemenea, în acest an, doar patru bănci vor mai rămâne profitabile, iar în 2020, doar două dintre ele ar mai avea profit. După includerea taxei pe lăcomie, nicio bancă nu ar mai avea capacitatea de a genera profit în viitorul apropiat.

„La nivel individual, aplicarea “taxei pe lăcomie” ar conduce la erodarea ratei de solvabilitate totale sub nivelul cerinţelor globale de capital în cazul a 9 bănci (din care una de importanţă sistemică) in anul 2019, respectiv a 14 bănci in anul 2020 (din care una de importanţă sistemică) conforrn scenariului de bază”, se arată în scrisoare, potrivit hotnews.ro.