Ţeapă de miliarde pentru România: Raport ALARMANT pentru armată

Pe 25 martie, Arabia Saudită a anunțat că a folosit sistemul Patriot pentru a intercepta cu succes șapte rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen. ”Nu este adevărat” scrie Jeffrey Lewis în Foreign Policy. Imaginile care au apărut pe rețelele sociale arată lansarea a doi interceptori. Doar că: unul explodează imediat după lansare, iar celălalt face o buclă și se întoarce spre Riad, unde explodează la contactul cu solul. ”Este posibil ca unul dintre ceilalți interceptori să își fi făcut treaba, dar mă îndoiesc. Asta pentru că eu și colegii mei de la Middlebury Institute of International Studies am urmărit cu atenție două atacuri diferite asupra Arabiei Saudite în noiembrie și decembrie 2017. În ambele cazuri am concluzionat că este destul de puțin probabil ca rachetele să fi fost doborâte, în ciuda a ceea ce au spus oficialii”, explică Lewis.

