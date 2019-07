TEL DRUM este încă puternică în județul lui DRAGNEA. Curg milioanele

Societatea Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a castigat, pe 26 iunie, doua contracte de la Consiliul Judetean Teleorman. Obiectul acestora: lucrari constructii de drumuri. Valoarea totala a contractelor de achiziti publice: 31 de millioane de lei.

Patru contracte in cazul unor lucrari publice demarate de CJ Teleorman au fost castigate in acest an de societatea Tel Drum. Cel mai recent, in luna mai Tel Drum a semnat un contract de 13 milioane de lei pentru modernizarea DJ 612 Calinesti (DJ 703) – Antonesti km 48+080 – 55+594 (7,514 km).

Primul contract: Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), CJ Teleroman a atribuit pe 26 iunie firmei Tel Drum lucrarile privind “Modernizarea DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frasinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km) “. Tipul procedurii: Licitatie deschisa. Valoarea contractului: 17.783.196,10 lei, potrivit SEAP.

Al doilea contract: Tot pe 26 iunie, CJ Teleorman a atribuit Tel Drum lucrarile de “Modernizare DJ 612 Antonesti – Radoiesti (DJ 601C) km 55+594 – 63 +773 (8,132 km) “. Tipul procedurii: Procedura simplificata. Valoarea contractului: 13.497.526,54 lei, potrivit SEAP.

