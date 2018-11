TeleormanLeaks. S-a deschis VALIZA. CONȚINUTUL...

Primul articol, intitulat “Continutul”, face referire la Nicoleta Pene, responsabila cu banii firmei Tel Drum si apropiata lui Petre Pitis, directorul general al Tel Drum.

Jurnalistii de la Rise Project scriu ca ea a venit in Tel Drum „ca un nimeni” si ca ascensiunea ei este „de domeniul fantasticului”. Potrivit organigramelor firmei, ea este mana dreapta a lui Petre Pitis, alaturi de care “taie si spanzura”.

Jurnalistii mai scriu ca din Tel Drum „traieste toata lumea”: familia Dragnea, cumnatii, cumetrii, soferii lor, fruntasi din filiala PSD si oameni-cheie din institutii.

Potrivit documentelor din valiza, Pene este contabilul de incredere al gruparii Dragnea. “Aorta prin care trec toate informatiile financiare. Ce avea in computerul de la birou se regaseste pe hardul negru intrat in posesia RISE Project”.

Nicoleta Pene face “politia cifrelor”, iar pe monitorul acesteia se afla contabilitatea tuturor firmelor din grupare. Potrivit Rise Project, in documentele din valiza se aflau “mii de facturi catre pilonii gruparii, extrase de cont, rapoarte de audit sau liste cu plati urgente” scrise de mana lui Pene. Deasemenea, printre imaginile gasite se afla si multe poze cu Pene si Pitis, semn ca cele doua familii se intelegeau de minune.

In investigatia celor de la Rise Project apar mai multe informatii despre legatura dintre sefii Tel Drum, dar si despre familia Nicoletei Pene. Sora acesteia, dar si mama ei, au beneficiat, potrivit informatiilor, de mai multe operatii de chirurgie plastica.

In articol apare mentionat si sotul Nicoletei, Dacian Pene care a fost director de mecanizare in Tel Drum pana in 2014, dupa care l-au detasat la stat, unde a lucrat ca sef la RAR Teleorman si apoi la ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier), unde a devenit sef regional pe sase judete – Arges, Buzau, Dambovita, Giurgiu, Prahova si Teleorman.

Articolul integral pe RISE PROJECT