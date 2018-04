“Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale”, a declarat Teodorovici, miercuri, intrebat ce pot face autoritatile in legatura cu indicele ROBOR care a crescut foarte mult in ultimul an.

El a precizat ca, joia viitoare, premierul Viorica Dancila se va intalni cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, pentru a discuta despre ROBOR si inflatie.

