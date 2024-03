The Body Shop va deschide un nou magazin în România

The Body Shop are succes! Reprezentanții The Body Shop anunță că datorită rezultatele bune obținute pe piața din România, în luna aprilie este programată deschiderea unui nou magazin în Palas Iași, tot sub conceptul de Workshop Experience. Retailerul a transmis că și alte deschideri sunt planificate până la sfârșitul anului, fără însă să spună unde și câte.

În pofida reorganizărilor la nivel european, operațiunile francizei din România, care constă în două magazine în AFI Cotroceni și ParkLake Mall plus operațiunile e-commerce, sunt în creștere constantă, pe măsură ce brandul își consolidează și restabilește poziția dominantă în piața de retail a cosmeticelor.

Operațiunile The Body Shop în România sunt conduse de IQ Verde, noul distribuitor oficial al brandului pe piața locală, parte din Cosmos Group. IQ Verde a devenit noul distribuitor oficial în 2023 și a relansat brandul pe piața din România cu planuri de expansiune rapidă în retail și prezență puternică în e-commerce cu acoperire națională.

“Astăzi, continuăm să fim cel mai etic, sustenabil, inclusiv brand și cea mai bună sursă de inspirație. Magazinele noastre iconice, platformele digitale și canalele sociale de vânzare targetată le oferă oamenilor experiențe de retail uimitoare, indiferent de obiceiul de cumpărare. The Body Shop este un brand puternic și relevant, cu o moștenire și istorie uriașe pentru România și vedem un potențial extraordinar în creșterea brandului pe piața locală”, a declarat Lefteris Koklas, General Manager IQ Verde.

În urma relansării în Romania, IQ Verde a fost numit noul distribuitor oficial pentru Slovenia, iar operațiunile sunt în curs de implementare și acolo, cu noi deschideri de magazine și distribuție online.

În vreme ce unele operațiuni din vestul Europei sunt în restructurare, acest fapt nu afectează activitatea din România. De la preluarea de anul trecut, noul proprietar Aurelius Group, încearcă să reorganizeze modelul de business în câteva țări cheie din Europa, dar acest lucru nu afectează francizele internaționale ca România și Slovenia. Parte din transformarea continuă de la The Body Shop, este o reprioritizare a canalelor de vânzări, cu accent pe piețele în creștere accelerată și o evoluție a modelului go-to-market, cu focus pe produse excepționale, pe un model operațional mai bine targetat.

“De la reintroducerea brandului pe piață anul trecut în august, am observat performanța excelentă a celor două magazine și vedem rezultate promițătoare pentru magazinul online pe care l-am lansat”, adaugă Lefteris Koklas, General Manager IQ Verde.