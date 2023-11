Tokyo inaugurează cel mai înalt zgârie-nori locuit, Azabudai Hills, cât Turnul Eiffel de înalt, un ”oraş în oraş”, în care urmează să muncească 20.000 de angajaţi ai unor birouri şi să locuiască 3.500 de oameni

Un adevărat ”oraş în oraş”, în turn urmează să muncească 20.000 de angajaţi ai unor birouri şi 3.500 de locuitori, a anunţat vineri într-un comunicat grupul imobiliar japo0nez Mori Building, care speră să atragă peste 30 de milioaned e vizitatori pe an.

Japonia este însă departe de ”culmile” atinse de zgârie-nori n alte părţi ale Asiei şi Orientului Mijlociu.

Unul dintre motive este riscul foarte mare de seisme în arhipelagul nipon, care obligă construcţiile foarte înalte să respecte norme extrem de stricte şi să fie dotate, de exemplu, cu o bază largă, care să-i asigure stabilitate.

De aici şi aspectul adesea masiv al zgârie-nrorilor japonezi.

Azabudai Hills depşeşte în înălţime un zgârie-nori din Osaka, în vestul Japoniei, însă nu ar urma să rămână prea mult timp cel mai înlt imobil din ţară.

Leading up to the opening, teamLab Borderless museum in Tokyo unveils new artworks “Bubble Universe” and “Megalith Crystal Formation” to be exhibited for the first time in the world.

Opening early February 2024 at Azabudai Hills in central Tokyo

Torch Tower, înalt de 390 de metri, urmează să fie finalizat în 2027-2028, la Tokyo.

În capitala japoneză se află una dintre cele mai înalte structuri din lume – Tokyo SkyTree -, un turn nelocuit cu o înălţime de 634 de metri, inaugusrat în 2012.