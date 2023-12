Top 5 aplicații TV pentru cei mici. Învățăm să desenăm, să cântăm și să gătim

Gadgeturile moderne oferă copiilor multe oportunități, însă părinții aleg ce să urmărească sau să asculte micuții lor. Din numărul imens de aplicații pentru copii disponibile pe Android TV, am selectat câteva care nu doar distrag atenția, ci dezvoltă creativitatea și memoria.

Este esențial ca un copil să aibă un „ecran mare”? Părerile părinților la acest subiect pot varia, însă, așa cum este și în cazul altor tehnologii, copiii ar trebui să folosească televizorul sub supravegherea unui adult. Dacă decideți că micuțul dvs. are nevoie de propriul său televizor inteligent pentru a urmări desene animate, nu uitați că acest dispozitiv poate fi folosit nu doar pentru divertisment. De aceea, un Smart TV trebuie ales cu maximă atenție.

KIVI KidsTV

În acest an, brandul european KIVI a prezentat un smart TV creat special pentru spațiul destinat copiilor, numit KidsTV. Acest model are un ecran Full HD de 32 de inch cu un cadru albastru, care permite atașarea unui set de construcții pentru copii. Astfel, gadgetul va fi util nu doar pentru redarea conținutului, ci va completa jocurile copiilor, dezvoltându-le creativitatea și imaginația. Pentru a proteja ecranul, acesta este acoperit cu sticlă securizată ce rezistă la lovituri și zgârieturi. Utilizând autocolantele adezive incluse, puteți fixa TV-ul în mod sigur pe suprafețe. De asemenea, pe partea din spate a KIVI KidsTV se află o lampă de care emite o lumină liniștitoare și ajută copiii să adoarmă mai repede, în special dacă le este frică să doarmă în întuneric. Lampa poate funcționa chiar și atunci când televizorul este oprit, iar nivelul de luminozitate poate fi reglat. Televizorul are la bază sistemul de operare Android TV 11, oferind setări extinse de control parental și acces la peste 10.000 de aplicații din magazinul Google.

Cum să educăm copiii într-un mod interesant și distractiv, folosind aplicațiile smart TV? Haideți să descoperim împreună.

Kids Doodle

Este cea mai bună aplicație pentru desen. Simplă și ușor de utilizat, permite copiilor să deseneze orice, chiar și personaje din filmele lor preferate. Aplicația oferă diferite instrumente de desen, precum creioane, markere, vopsele neon, și multe altele. Aceasta este disponibilă pe smartphone-uri, tablete și televizoare.

Vârsta recomandată: 3+

Piano +

O aplicație excelentă atât pentru cei care cântă de ceva timp, cât și pentru dezvoltarea generală a unui copil. Este una dintre cele mai bune aplicații Android care învață copilul să cânte la pian: simulează un instrument real cu sunete realiste și are peste 50.000 de melodii în baza sa de date. Aplicația a fost descărcată de peste 50 de milioane de ori!

Vârsta recomandată: 6+

Duolingo ABC

Duolingo este o aplicație populară pentru învățarea limbilor străine, care poate fi utilă și pentru copii. Vă sugerăm să încercați Duolingo ABC, care îi poate ajuta pe copii să învețe să citească și să scrie în limba engleză. Aplicația conține nu doar lecții, ci și povești fascinante în engleză, lecții de fonetică și exerciții de memorare. Copiii își pot personaliza profilurile cu avataruri amuzante din desene animate.

Vârsta recomandată: 0−5

Toca Kitchen

O aplicație veselă și distractivă, care îi va inspira pe copii să învețe să gătească. Scopul jocului este de a te învăța să gătești mâncare pentru personajele tale preferate. De asemenea, poți crea propriile rețete folosind șase instrumente și ingrediente diferite disponibile în bucătărie. În noua versiune a jocului, copiii învață cum să facă sushi.

Vârsta recomandată: 4+

Playkids

Această aplicație este adorată de părinții din întreaga lume. Conform statisticilor, 5 milioane de familii o utilizează. Playkids reprezintă o colecție de peste 5.000 de desene animate, cărți, jocuri educaționale și activități interactive care promovează dezvoltarea cuprinzătoare a copiilor, de la probleme de matematică la lecții de gramatică. Există chiar și exerciții de meditație. Tot conținutul este creat de experți în pedagogie și educație preșcolară. Aplicația este disponibilă în șapte limbi, 180 de țări.

Vârsta recomandată: 0−12