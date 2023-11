Top 5 orașe din România de vizitat în minivacanța de 1 Decembrie

Poate că mulți dintre voi nu v-ați făcut planuri pentru minivacanța de 1 Decembrie, dar vreți să mergeți undeva mai departe sau mai aproape de casă. Noi vă propunem cinci orașe din țară frumos decorate în spiritul sărbătorilor și cu multe obiective turistice.

Sibiul sau orașul căsuțelor cu ochi este cel mai bine conservat oraș medieval din România și o bijuterie arhitecturală perfectă pentru mini-vacanța de 1 decembrie. Și cu atât mai mult cu cât a început deja Târgul de Crăciun, unul dintre cele mai frumoase din țară!

Ce să vizitezi la Sibiu?

Palatul Brukenthal este punctul culminant al Sibiului. Camerele principale sunt situate la primul etaj, cu fața spre stradă, și sunt decorate cu elemente orientale. Încăperile din jur au fost adăugate ulterior, însă păstrează și ele o estetică aparte.

Podul Minciunilor este primul pod din fontă din România, reconstruit la 1859 de firma Friedrich Hütte în locul unui alt pod, din lemn. Pentru că a fost şi primul care nu a fost construit pe piloni, i s-a spus „podul culcat”. În limba germană, cuvântul „culcat” (lugenmarchen) era omonimul cuvântului „minciună”, de unde și denumirea de „podul minciunilor”, ce a stârnit ulterior numeroase legende.

Turnul Sfatului este , probabil, cel mai cunoscut dintre monumentele orașului și a fost poartă de intrare în oraș. Pentru a intra în turn trebuie să treci printr-o ușă micuță și mai departe, pe scările în spirală, să urci la etaj pentru a admira orașul.

O altă atracție importantă din Sibiu este Muzeul Astra, unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din România, dedicat Civilizației Populare Tradiționale. În muzeu se găsesc ateliere meșteșugărești, locuințe tradiționale, instalații pre-industriale, lucrări de artă populară.

Sighișoara poate fi prioritatea ta pentru această minivacanță. Mai ales că este printre puținele cetăți medievale din Europa care mai sunt încă locuite. De la Piața Cetății la Turnul Cizmarilor, o plimbare prin oraș e tot ce ai nevoie pentru puțină relaxare și voie bună.

Ce să vizitezi la Sighișoara?

Cetatea, centrul orașului medieval, este una dintre cele mai importante repere culturale din Ardeal. Cu zidurile sale înalte (de până la 10 metri), avea 14 turnuri de apărare, din care s-au păstrat nouă.

Turnul cu Ceas este cel mai emblematic obiectiv turistic al orașului. Este turnul care proteja poarta de intrare în Cetate și a primit denumirea datorită ceasului cu statuete sculptate în lemn, unic în România. Aici se află Muzeul Municipal de Istorie și Artă Feudală, dar poți vizita și Camera de Tortură și Sala de Arme. Turnul Cizmarilor este astăzi sediul unui radio, așa că poate fi admirat doar pe dinafară. Turnul Cojocarilor, în prezent lăcașul unui brand de genți din piele naturală, poate fi vizitat.

Îți recomandăm să treci și pe la Pasajul Scărilor și Scara acoperită a școlarilor, ce număra inițial 300 de trepte, recondiționată apoi la 175 (dar și ele suficiente pentru o plimbare sprintenă). Printre cele mai frumoase clădiri din deal este Biserica Evanghelică, construită în mai multe etape între 1345 și 1525. Închinată Sfântului Nicolae, ea se află în vârful așa-numitului Deal al Școlii (în germană Schulberg).

Despre Oradea se spune că este orașul în care se trăiește și arată ca în afară. Un oraș extrem de frumos, curat, cu multe spații verzi și clădiri cochete în stil Art Nouveau, dar și cu o infrastructură foarte bine pusă la punct. În urma votului a peste jumătate de milion de persoane din 182 de țări, Oradea s-a clasat pe locul 6 în topul destinațiilor europene!

Ce să vizitezi la Oradea?

Dacă îți faci drum prin Oradea de 1 decembrie, nu ocoli Piața Unirii, centrul istoric și cultural al orașului și opera unor arhitecți de seamă. Un loc unde se îmbină armonios stilurile baroc, clasicist, eclectic, secession și modernist.

Palatul Baroc, care face parte din Complexul Baroc alături de Bazilica Româno-Catolică și Șirul Canonicilor, are 100 de camere și 365 de ferestre, câte una pentru fiecare zi a anului. Fascinant este și Palatul Moskovits, în stil secession, care pare rupt dintr-un basm scandinav. Și Palatul „Vulturul Negru” este o clădire emblematică a orașului, fiind cea mai importantă construcție în stil secession din Transilvania. Construcția are un pasaj interior cu două galerii care se intersectează sub o cupolă de sticlă acoperită de un vitraliu cu un vultur negru. Dacă vrei să ai parte de o călătorie în timpuri medievale, atunci e musai să vizitezi Cetatea Oradea și impresionanta fortăreață! După ce a trecut printr-un proces de reconstrucție, în 2015 și-a deschis porțile pentru vizitare.

De 1 decembrie, Alba Iulia este o destinație prioritară. Dincolo de istoria sa, atracțiile sale turistice o fac alegerea potrivită pentru minivacanța de 1 decembrie în România. Cetatea este cea mai mare cetate din România, care stă în picioare de mai bine de 300 de ani. Este un impunător monument baroc, care „înglobează” vestigiile a trei fortificații: Castrul ridicat de romani, Cetatea medievală și Cetatea Alba Carolina.

Ce să vizitezi în Alba Iulia?

Cetatea Include mai multe trasee, fiecare cu farmecul său, însă noi îți sugerăm să începi cu Traseul celor Trei Fortificaţii sau cu Traseul „Porților Cetății” (care străbate cetatea de la răsărit la apus).

Nu rata Sala Unirii, unde s-au ținut în 1 decembrie 1918 lucrările Marii Adunări Naționale, împreună cu Muzeul Național al Unirii, dar și Obeliscul Horea, Cloșca și Crișan sau Catedrala Romano-Catolică, cea mai veche catedrală din Transilvania.

În afara zidurilor cetății, treci pe la Catedrala Episcopală Ortodoxă Sfânta Treime este primul mare lăcaș de cult ortodox ridicat în Transilvania după 1918, cu o estetică în stil bizantin și o biserică de lemn ridicată pe ruinele Catedralei din 1597.

De Brașov nu te poți sătura niciodată, așa că nu te simți vinovat dacă toate drumurile duc acolo și de 1 decembrie. Este cel mai important oraș săsesc al Transilvaniei, și unul din locurile din țară care are o atmosferă cu totul aparte. Anul acesta, luminițele la Târgul de Crăciun se vor aprinde pe 30 noiembrie.

Ce să vizitezi în Brașov?

Dacă nu ai vizitat până acum Biserica Neagră (și-a căpătat numele după incendiul din 1689), află că în clopotniță se află cel mai mare clopot din România. Unul din bronz, care cântărește 6 tone. Înaltă de 89 de metri, este considerată cea mai mare biserică gotică din sud-estul Europei. În plus, colecția de covoare orientale a Bisericii Negre este cea mai bogată de acest tip din România (negustorii sași obișnuiau să doneze covoare turcești). Piața Sfatului este dominată de Casa Sfatului (și al său Turn al Trompetiștilor), care a găzduiește azi Muzeul de Istorie.

Poarta Ecaterinei, din care a mai rămas doar turnul, arată feeric, de parcă te invită spre un univers Disney. Dar în Brașov, mai sunt și alte porți ale vechii cetăți, printre care Poarta Schei. Strada Sforii, printre cele mai înguste străzi din Europa, se află și în ea în oraș și măsoară 83 metri lungime, și o lățime ce variază între 1,10 și 1,35 metri.

Treci pe la Bastionul Țesătorilor este unul dintre cele mai mari si bine păstrate bastioane (din cele șapte ale orașului) care găzduiește și un muzeu la interior (unde poți admira o machetă miniaturală a vechiului Brașov). Apoi urcă cu telecabina pe muntele Tâmpa pentru a admira orașul de sus.

