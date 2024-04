Transfer șoc: de la Dinamo, a ajuns la campioana Italiei

Bela Bartha va juca din toamnă la Trentino, ceea ce în volei e echivalentul lui Juventus, AC Milan sau Inter Milano.

Transfer de senzație în sportul românesc! Voleibalistul român Bela Bartha va juca din toamnă la una dintre cele mai valoroase echipe din Europa, campioana Italiei, Trentino! Păstrând proporțiile, este ca și cum un fotbalist din Superligă s-ar transfera direct la Juventus, AC Milan sau Inter Milano!

În vârstă de 23 de ani, internaționalul român legitimat la Dinamo a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri oferta italienilor, care au cucerit de-a lungul timpului cinci ori titlul în cel mai puternic campionat din Europa.

„Cred că o săptămână au durat negocierile, dar am ales asta în primele două minute după ce a venit oferta. Când vine o echipă ca Trentino nu mai e nevoie să aștepți alte oferte. Nu pot să zic că am emoții, dar e ceva special pentru mine și cred că nu doar pentru mine, ci pentru orice jucător din lumea asta, să meargă la campioana Italiei” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Gigantul român de 2,06 m și 105 kilograme care a făcut furori la Campionatul European, spune că nu are emoții la gândul că va juca la una din cele mai mari echipe din Europa.

„Momentan n-am emoții, probabil o sa apară atunci, dar nu cred, pentru că până la urmă și ei sunt tot oameni. O să am doar de învățat de acolo, deci nu o să am emoții” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

S-a apucat să învețe italiană

Pentru că vrea să fie cât mai pregătit la întâlnirea cu noii săi coechipieri, Bela s-a apucat deja să învețe italiana.

„Pastele îmi plac mai mult decât pizza. Nu mă laud, dar fac niște paste foarte bune, cel puțin așa spune toate lumea. În ceea ce privește limba italiană, am început de vreo săptămână să mai <<fur>> de pe Internet, dar și de la preparatorul nostru fizic, care-i italian. Îl mai întreb pe el. Presupun că o să-mi fie destul de ușor, limba este foarte asemănătoare, eu zic că o să mă descurc” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Vestea că a semnat cu una dintre cele mai puternice echipe din Europa i-a bucurat pe colegii lui. Dar vor sărbători împreună acest transfer după ce vor juca împotriva Arcadei Galați, în semifinalele play-off-ului Diviziei A1. Primul meci din serie (se joacă după sistemul cel mai bun din trei partide) va avea loc sâmbătă, la Galați.

„S-au bucurat foarte mult pentru mine și mi-au spus că de acolo n-am cu să merg în jos, doar în sus, și de acolo totul o să fie din ce în ce mai bine în cariera mea. Încă n-am dat berea, aștept să o dau după ce trecem de semifinale” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

„Ne-am bucurat foarte mult. Îi doresc mult succes și sper cât mai mulți jucător tineri să ajungă să joace în afară pentru că va fi un atu pentru naționala României” – Ciprian Matei, voleibalist Dinamo.

Bela și-ar putea cunoaște viitorii coechipieri pe 5 mai, atunci când Trentino va juca, în Antalya, finala Ligii Campionilor la volei! El spune că va face tot ce poate să fie la meciul care ar putea aduce al patrulea trofeu continental în vitrina italienilor.

„Da, dacă sunt liber mă gândesc să mă duc până acolo să-i văd. Dacă nu voi fi liber, cu siguranță o să mă uit la meci și o să-i susțin, chiar dacă nu fac parte din acea echipă” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Imediat ce au aflat că a semnat cu italienii, Bela a primit sute de mesaje, dar și cereri speciale de la prieteni.

„Mi s-au cerut deja tricouri, poze și bilete la primul meci” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Jucătorul nostru știe deja ce își va lua sigur cu el în Italia: fotografiile făcute de-a lungul carierei, în care a câștigat trofeul Silver League cu naționala României sau Supercupa României cu Dinamo.

„Cred că fotografiile nu-mi vor lipsi din bagaj. Pozele pe care le am cu echipa, cu trofeele, cu naționala de când am câștigat Silver League, cu amintirile de la Europenele de anul trecut, cu Dinamo de când am câștigat Supercupa României. Da, sigur le voi avea cu mine” – Bela Bartha, voleibalist Dinamo.

Trentino va juca finala Ligii Campionilor peste o lună

Trentino este una dintre cele mai puternice echipe din voleiul european, iar în ultimele două sezoane a revenit la valoare pe care a arătat-o în urmă cu 10-15 ani. Peninsularii vor juca în luna mai finala Ligii Campionilor, iar în campionat sunt la doar o victorie de calificarea, din nou, în finala play-off-ului. Ei au câștigat, de altfel, detașat sezonul regulat. De-a lungul timpului, clubul din nordul Italiei și-a trecut în palmares de trei ori Liga Campionilor (2009, 2010 și 2011), de 5 ori titlul la Campionatul Mondial al Cluburilor (2010, 2011, 2012, 2013, 2019), de 5 ori campionatul Italiei (2008, 2011, 2013, 2015 și 2023), de 3 ori Supercupa Italiei (2012, 2014, 2022), de 3 ori Cupa Italiei (2010, 2012, 2013) și o dată Cupa CEV (echivalentul Ligii Europa la fotbal).