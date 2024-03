Tranzacțiile cu locuințe, pe plus

Tranzacțiile cu locuințe sunt pe plus. După ce anul trecut tranzacțiile cu unități individuale au fot mai puține, primele două luni din acest an continuă tendința de creștere înregistrată în decembrie 2023. Astfel, și tranzacțiile de luna trecută sunt pe plus și s-au apropiat de nivelul lui februarie 2022, scrie economica.net.

14.200 de tranzacții cu unități individuale au fost parafate luna trecută, în creștere cu 28% față de nivelul înregistrat în 2023 și aproape de nivelul de 14.645 de unități vândute în februarie 2022. Este a treia lună de creștere a numărului de tranzacții, creștere care a venit pe fondul majorării TVA de 5% la 9%.

Pentru București, creșterea este cu 27% față de februarie 2022, cu peste 4.000 de tranzacții. Și în județul Cluj tranzacțiile au crescut cu 22%, în timp ce în județul Constanța, creșterea a fost și mai consistentă, de aproape 43%.

Și mai spectaculoasă a fost creșterea înregistrată în județul Iași, acolo unde luna trecut tranzacțiile cu unități individuale s-au triplat față de februarie 2022, la 1.512 tranzacții, aproape cât cele din județele Constanța și Cluj la un loc.

O analiză a portalului Imobiliare.ro arată că Iași este cel mai ieftin centrul regional major al țării, unde prețurile se mențin la un nivel sub media de la nivel național. Astfel, prețul aici este de 1.532 de euro/mp util, sub media de 1.542 euro/mp util. Prețurile din Iași sunt mai mici decât cele din Craiova, Timișoara, Oradea sau Constanța.

Tranzacțiile cu unități individuale din județul Ilfov au crescut cu 70%. Pentru județul Brașov, vedeta anului trecut, scăderea este de 8% și s-au vândut peste 750 de locuințe.