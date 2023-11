„Tricolorii” atacă medaliile mondiale

„Tricolorii” de la tenis de masă se pregătesc de cea mai tare competiție din acest an, Campionatul Mondial din Slovenia. Pentru cea mai bună junioară din România, concursul de la Nova Gorica va fi ultimul din această postură, de la anul sportiva trece la seniorat.

Juniorii de la tenis de masă trag tare înaintea celei mai mari competiții la care vor merge în acest an, Campionatul Mondial din Slovenia, care va avea loc între 26 noiembrie-3 decembrie la Nova Gorica.

Fetele și băieții au gânduri mari! Vor să se întoarcă de acolo plini de medalii! Pentru Elena Zaharia concursul din Slovenia va fi ultimul la juniori!

„Sunt puțin nostalgică când mă gândesc că se termină junioratul. Am ca obiectiv 4 medalii, în toate probele în care concurez” – Elena Zaharia, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.

Ioana Sîngeorzan, colega Elenei din națională, merge în Slovenia cu un moral foarte bun! A luat aurul la simplu la un turneu puternic din Portugalia.

„Nu m-am gândit niciodată că o să câștig un Star Contender de juniori, mai ales că mă opream mai tot timpul în primii 8. Acum am reușit, chiar nu mă așteptam” – Ioana Sîngeorzan, componentă a echipei naționale de junioare de tenis a României.

Băieții vor concura în tricoul norocos

Pentru Dragoș Bujor, Campionatul Mondial de la Nova Gorica este cel mai important din carieră! Sportivul participă la această competiție pentru prima dată în postura de component al echipei naționale de juniori.

„Ne cunoaștem toate atuuri-le, toate dezavantajele, ne cunoaștem foarte bine, de la mâncare, la îmbrăcăminte, de la șosete până la tricouri și bentițe” – Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Băieții au și un echipament norocos în care vor concura la mondial.

„Avem tricou portocaliu care ne poartă noroc. Cu el am câștigat două campionate europene, cu el vom juca și la mondial” – Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Darius Movileanu, medaliatul cu bronz la mondialul de anul trecut în proba de simplu, va concura în Slovenia în toate cele 4 probe.

„Sperăm că vom câștiga mai mult decât o medalie de bronz pe echipe. Sperăm să jucăm finala și acolo credem că se poate întâmpla orice” – Darius Movileanu, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

La Mondialul din Slovenia, Elena Zaharia vrea să câștige medalia de aur chiar de Ziua Națională a României!

„Pe 1 Decembrie vreau să îmi cânte imnul. Acesta este cel mai mare vis al meu. La imn, îmi tremură genunchii, mă emoționez, îmi dau lacrimile și e cel mai plăcut sentiment” –Elena Zaharia, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.

România merge cu 8 sportivi la mondial

Cu 4 medalii de bronz cucerite la ediția de anul trecut, sportivii de la tenis de masă merg cu speranțe mari la Campionatul Mondial de Juniori de la Nova Gorica, din Slovenia care va avea loc între 26 noiembrie – 3 decembrie.

Elena Zaharia, Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Andrei Istrate și Dragoș Bujor sunt sportivii care vor reprezenta România la cea mai importantă competiție de tenis de masă din acest an.

În Slovenia, sportivii vor fi însoțiți de antrenorii: Viorel Filimon, Vasile Florea, Elena Sebe și Alexandru Dincă.

Bujor și Istrate sunt și colegi de bancă

Dragoș Bujor și Andrei Istrate nu sunt doar colegi la tenis de masă și prieteni foarte buni, cei 2 stau în aceeași bancă și la liceu.

„Când am ajuns la liceu nu știam pe nimeni și ne-am așezat în aceeași bancă” -Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Elevi în clasa a XII -a, băieții s-au apucat și de meditații pentru bacalaureat. Și pe acestea le facem tot împreună.

„O luăm din timp fiindcă e mai bine pentru noi și probabil o să ne ajute mult mai mult dacă începem de acum„ – Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Tânărul jucător este cel mai non-conformist sportiv din lotul de juniori. Îi place să își schimbe des culoarea părului.

„Sunt un băiat căruia nu prea îi pasă de ce spune lumea. Nu îmi place monotonia. Am fost blond, am avut și șuvițe, acum am culoarea mea naturală, sunt înaintea unui campionat mondial și sunt concentrat 100% la el” – Dragoș Bujor, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Elena, artista de la masa de joc

Elena Zaharia se pricepe și la cântat.

„Îmi place să cânt și să dansez, mi s-a mai spus că am înclinații spre actorie și ca am un spirit de artist. Cine știe, în altă viață mă fac cântăreață” – Elena Zaharia, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.

Tânăra sportivă care este tot timpul cu zâmbetul pe buze spune că mai are și momente de sensibilitate.

„Mai sunt și tristă, dar încerc să ascund și să fiu tot timpul pozitivă” -Elena Zaharia, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.