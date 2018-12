TRUMP, acuzat că încasează ilegal bani de la români

Consulatul General al României la Chicago a organizat, la un hotel al președintelui SUA, Donald Trump, o recepție cu peste 300 de invitați dedicată Centenarului Marii Uniri.

Evenimentul, la care au fost servite preparate tradiționale românești și la care au fost invitați artiști din România, a atras atenția unei organizații de etică din SUA, în contextul în care președintele american nu are permisiunea să accepte, fără aprobarea Congresului, plăți de la oficiali guvernamentali străini.

Organizația de etică non-profit “Cetățeni pentru Responsabilitate și Etică din Washington” (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington – CREW) notează faptul că plătitorul evenimentului nu este cunoscut cu exactitate, dar Consulatul General al României la Chicago se prezintă pe sine ca organizator.

“Într-un alt exemplu de ceea ce arată ca un guvern străin care plătește să organizeze un eveniment la o proprietate de la care președintele Trump încă obține profit, Consulatul Genaral al României la Chicago a sărbătorit Centenarul Marii Uniri la Trump International Hotel & Tower din Chicago. Plățile către hotel legate de eveniment au adus venituri personale președintelui Trump, care încă obține profit din afacerile sale”, se arată într-un raport al CREW.

