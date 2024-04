Trump are de primit acţiuni suplimentare de la grupul său media, Trump Media and Technology Group (TMTG), în valoare de 1,17 miliarde de dolari

Documentul de introducere pe bursă a Trump Media and Technology Group (TMTG), depus la Autoritatea de reglementare americană a pieţelor (SEC), prevede să fie emise titluri suplimentare dacă cursul se menţine la un anumit nivel timp de 20 de şedinţe bursiere pe o perioadă de 30 de zile de piaţă.

Trei praguri au fost stabilite, fiecare delanşând emiterea unui anumit număr de părţi în cazul realizării condiţiilor.

Or preţul acţiunii a depăşit cu mult pragul cel mai mare în primele 20 de zile de cotare a TMTG, care a intrat pe bursă la 26 martie.

Acest lucru urmează să antreneze emiterea a 40 de milioane de titluri, dintre care 36 de milioane atribuite lui Donald Trump.

La închiderea şedinţei, marţi seara, care corespundea cele de a 20-a şedinţe de la introducerea pe brusă, valoarea acţiunilor pe care urmează să le primească fostul preşedinte al Americii era de 1,17 miliarde de dolari.

CIFRĂ DE AFACERI PATRU MILIOANE

Potrivit unui document actualizat, publicat la jumătatea lui aprilie de către SEC, participaţia lui Donald Trump după emiterea acestor noi acţiuni se ridică la 64,9% din capital, evaluat în total la 3,7 miliarde de dolari.

Această evaluare este de raportat la cifra de afaceri a întreprinderii, care a tins doar patruu milioane de dolari în 2023, cu o pierdere netă de 58 de milioane de dolari.

Cursul TMTG, al cărui simbol la Bursa Nasdaq din New York este DJT, adică iniţialele fostului şef de stat, a a scăzut cu 59% de la vârful atins în ziua introducerii.

And the world has returned to its natural order.

— Ira ‘Greybeard Homer’ Goldman (@KDbyProxy)

Foarte volatil, el a recâştigat 44% în ultima săptămână.

Joi, directorul general al TMTG, fostul congresman republican Devin Nunes, a trimis o scrioare Nasdaq în care denunţă o posibilă manipulare a cursului operată de către fonduri specualtive, şi anume Citadel Securities şi Jane Street Capital.

Influentul patron al Citadel, Ken Griffin, l-a catalogat pe Devin Nunes drept ”luzăr” (”loser”) şi l-a acuzat că vrea să dea vina prăbuşirii acţiunii, în mod nejustificat, pe fonduri speculative.