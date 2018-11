Trump, într-o nouă realitate politică după alegerile din SUA

Partidul Democrat reuseste, dupa opt ani, sa preia controlul Camerei Reprezentantilor. Aceasta victorie va limita mult spatiul de manevra al presedintelui Donald Trump. Dupa doi ani in care a avut Congresul la picioare, se va trezi intr-o noua realitate politica, una in care Robert Mueller, anchetatorul implicarii Rusiei in alegerile din 2016, poate primi imunitate, dar si una in care democratii, cel mai probabil, vor cere anchete in ce priveste situatia financiara a presedintelui.

In cursa de la scrutinul american de marti s-au aflat 35 de pozitii de senator si 438 de pozitii de reprezentanti (deputati) care au un mandat de doi ani. Senatul american are 100 de locuri, cate doua pentru fiecare stat. Mandatul unui senator este de sase ani, iar la fiecare doi ani se organizeaza alegeri pentru o treime (30%) din locuri si, de asemenea, au loc alegeri in 36 de state pentru pozitia de guvernator.

Aceasta confruntare electorala intre Partidul Democrat si cel Republican a fost considerata un referendum asupra politicii populiste a presedintelui american, iar acesta a pierdut partial, reusind sa salveze majoritatea doar in Senat.

Prezenta a fost masiva la urne, foarte multi tineri au venit la vot, facand rezultatul acestui scrutin si mai palpitant si imprevizibil. Chiar daca urnele s-au deschis pe 6 noiembrie, americanii au putut vota in numar foarte mare si inainte.

