Are 16 ani și conduce mașina cu 250 km/h

Tudor Tudurachi este pilot de anduranță și visează să ajungă în celebra cursă de la Le Mans

Tudor Tudurachi este unul dintre cei mai de perspectivă piloți români. Deși nu are decât 16 ani, el concurează deja în cursele de anduranță și visează ca peste câțiva ani să ajungă să concureze în cursa de la Le Mans.

Chiar dacă se luptă de la egal la egal cu piloții din Europa pe cele mai importante circuite, Tudor mai trebuie să aștepte încă doi ani până să își ia carnetul de conducere!

„La vârsta de 8 ani am început kartingul și l-am terminat acum doi ani, când aveam 14 ani. Prima dată când am condus o mașină a fost anul trecut pe vremea asta” – Tudor Tudurachi, pilot anduranță.

La vârsta lui, Tudor are voie să conducă în cursele de anduranță maximum două ore pe zi. Asta nu l-a împiedicat să „prindă” viteze amețitoare pe circuitul de la Spa, în Belgia.

„Am atins 250 de kilometri la oră cea mai mare viteză. Cea mai lungă cursă pe cont propriu a fost în Franța, patru ore. Am făcut două ore eu și două ore un coechipier. Și-n România am avut o cursă de 12 ore, într-o zi 6 ore, eu am condus două” – Tudor Tudurachi, pilot anduranță.

El îi are ca idoli pe Ayrton Senna și pe Lewis Hamilton.

„Știu că nu se mai poate, dar aș vrea să-l întâlnesc pe Ayrton Senna să-i cer niște sfaturi. Sau dacă nu, lui Lewis Hamilton, chiar dacă suntem din categorii diferite tot pot să-i cer niște sfaturi. Sau să-l întreb câte ceva. Când eram mai mic mă uitam mult la el și la Senna” – Tudor Tudurachi, pilot anduranță.

Abia așteaptă să-și ia carnetul de conducere

Culmea este că, deși concurează pe cele mai importante circuite ale lumii, Tudor nu are voie să conducă mașini pe drumurile publice.

„Eu abia aștept să fac 18 ani, deoarece foarte mulți tineri simt durerea asta că ai 16-18 ani și nu poți conduce, deși tu știi că ai fost născut pentru asta. Pot să mai aștept 2 ani și să dau de un permis să am o mașină reală. Nu voi avea emoții Am completat foarte multe chestionare, deja știu regulamentul” – Tudor Tudurachi, pilot anduranță.

În condițiile în care este pieton, de cele mai multe ori depinde de părinți atunci când trebuie să se deplaseze.

„Mi-e greu să stau în dreapta. Le mai dau sfaturi, normal, mai ales mamei, deoarece merg foarte mult cu ea în oraș. Am ajuns și în stadiul de a mă da jos, la un moment dat” – Tudor Tudurachi, pilot anduranță.

Ca orice pilot de curse, și Tudor face pregătire specifică.

„La sala de forță lucrez diverse grupe de mușchi pentru a-mi crește anduranța în mâini și picioare și rezistența fizică. De mic aveam multe mașinuțe și-n special mă jucam pe calculator și încă mă joc pe calculator, să mă antrenez. Am simulator acasă, mă joc foarte multe jocuri pe Play Station și pe calculator să-mi țin ritmul” – Tudor Tudurachi, pilot anduranță.

Foto: instagram tudor tudurachi/willimotorsport/fras