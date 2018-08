Turismul în Bucovina, o afacere care crește de la an la an. ”Nu am mai văzut aşa loc în România”

Frumuseţea Bucovinei a făcut ca această zonă să devină, în ultimii ani, una dintre cele mai importante atracţii de la noi. Odată cu afluxul de turişti au crescut şi afacerile din domeniu.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 18.08.2018, 20:14 | Actualizat: 18.08.2018, 20:14