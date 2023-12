UE ”nu se află în poziţia” de a deschide negocieri de aderare la UE a Ucrainei, reiterează Orban la sosirea la summitul UE de la Bruxelles. ”Dacă vreţi bani pe termen lung, o sumă mare de bani, acest lucru trebuie să se facă în afara bugetului” comun

”Nu există niciun motiv să discutăm absolut nimic, pentru că condiţiile (cerute în vederea deschiderii negocierilor de aderare) nu au fost îndeplinite”, a subliniat liderul naţionalist.

BREAKING: EU leaders are meeting for a crucial summit in Brussels

Hungary’s PM Viktor Orban is opposing EU efforts to send more aid to Ukraine and admit the country as a member.

Sky 501

— Sky News (@SkyNews)

Viktor Orban se opune totodată unei susţineri bugetare a Ucrainei cu suma de 50 de miliarde de euro.

Aceste două decizii necesită o unanimitate a statelor membre UE.

”Extinderea este un proces juridic detaliat şi bazat pe merit. Noi am stabilit şapte condiţii, iar chiar conform evaluării Comisiei (Europene, CE) trei dintre cele şapte (condiţii) nu sunt îndeplinite”, a declatrat Viktor Orban.

”Aşadar, nu ne aflăm în poziţia de a deschide negocieri”, a continuat el.

”Trebuie să revenim asupra acestui subiect mai târziu, atunci când (condiţiile) vor fi îndeplinite”, a declarat el.

”Unii spun că acest lucru va fi (posibil) în martie”, a continuat liderul ungar.

El şi-a reiterat de asemenea refuzul unui ajutor financiar al Ucrainei, în valoare de 50 de miliarde de euro – sub formă de împrumuturi şi subvenţii – în perioada 2024-2027.

”Dacă vreţi bani pe termen lung, o sumă mare de bani, acest lucru trebuie să se facă în afara bugetului” comun al UE, a subliniat Viktor Orban.