ULTIMA ORĂ: O nouă mașină fabricată în România!

Ford Puma va fi un vehicul 100% fabricat în România. Acesta se va produce la Craiova, în acelaşi timp cu primul SUV introdus de Ford în fabricaţie la Craiova, EcoSport, scrie Gazeta de Sud. Compania nu a dat detalii despre viitoarea producţie concomitentă şi nici despre volumul de producţie sau despre preţul de pornire. Toate aceste date vor fi comunicate la lansarea producţiei, care va avea loc în toamnă. Ford Puma va avea şi o variantă hibrid. Astfel, Ford Puma prima maşină hibrid care se produce în România.

„Disponibil în varianta de cutie automată de viteze cu șapte trepte, sistemul Adaptive Cruise Control cu funcția Stop & Go, Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (Speed Sign Recognition) și Sistemul de centrare pe mijlocul benzii ajută vehiculul să mențină o distanță confortabilă de condus față de autoturismele din față. Sistemul ajută, de asemenea, la reducerea stresului în timpul călătoriilor lungi, menținând vehiculul centrat pe banda sa de rulare și poate ajusta viteza vehiculului în limitele legale, monitorizând semnele rutiere. Acest lucru este în plus față de informațiile disponibile prin sistemul de navigație de la bord“, informează Ford. Maşina mai este dotată cu noua tehnologie de Avertizare asupra pericolelor locale (Local Hazard Warning); încărcare wireless; clusterul de bord digital „true colour“ de 12,3 inch etc.

Tehnologia mild-hybrid, pe un vehicul 100% „made in Craiova“

Clienții noului Puma vor fi printre primii care vor beneficia de arhitectura mild-hybrid – adaptată pentru a spori eficiența de combustibil, scrie Gazeta de Sud.