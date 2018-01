ULTIMELE declarații ale lui DRAGNEA! A spus cum va vota în ședința PSD

Liviu Dragnea a declarat, luni, la sosirea la sedinta CEX al PSD, care are loc la sediul central al partidului, ca "Eu vreau sa va spun doare atat, ca in toata perioada asta n-am iesit in nicio aparitie publica, doar am urmarit scrisori, am urmarit aparitii publice."

Author: Mihai Voican | Sursa: Money.ro | Publicat: 15.01.2018, 16:12 | Actualizat: 15.01.2018, 16:24