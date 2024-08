Un american la Paris. Kevin Durant și ambițiile Evei Longoria

Business-ul recent încheiat între Kevin Durant și Paris Saint-Germain marchează granița existentă între două ecosisteme complet diferite. Unite totuși, prin promisiuni de creștere fără precedent.



Kevin Durant este endorser al companiilor Nike, Google, Skullcandy, Panini America, Alaska Air Group și Gatorade, scriu cei de la essentiallysports.com. Salariul său la Pheonix Suns, depășește 51 de milioane de dolari, conform hoopshype.com. Totalul salariilor primite timp de 17 ani în NBA, însumează 406 milioane. Sezonul viitor, va fi al șaptelea jucător din NBA în ierahia slariilor, și se află pe poziția a șasea în topul celor mai marketabili baschetbaliști ai lumii, potrivit Northstar și SportsPro.



Fără conflict de interse

Prin compania sa, Boardroom, Durant a cumpărat acțiuni ale clubului parizian în valoare de cel mult 9 milioane de dolari. A devenit acționar minoritar al PSG prin investiție directă în compania Arctos. Deal-ul a fost posibil prin crearea unui vehicul financiar separat, menit să evite conflicul de interese, întrucat Arctos deține acțiuni ale cluburilor din NBA, MLB și NHL, precizează Sportico.



Lider în Ligue 1, PSG nu este la primul său acord cu brandurile consacrate din lumea baschetului. Parteneriatul cu Jordan Brand a ajuns în al șaselea an, potrivit The Athletic. Accesul pe termen lung este cel mai important, însă punctual, prezența pe piața americană va fi foarte lucrativă înainte de Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025 și Campionatul Mondial din 2026, din SUA, Mexic și Canada.



Este ceea ce i-a motivat și pe actorii Ryan Reynolds și Rob McElhenney, proprietari ai clubului Wrexham, să se alăture celebrei Eva Longoria, în postura de patroni ai clubului mexican Necaxa. Liga MX este a doua ca audiență în SUA, după Premier League, scriu cei de la The Guardian.



Debarcarea din Premier League

Interesul vedetelor americane pentru Europa este de notorietate. LeBron James este acționar la Liverpool, Tom Brady la Birmingham, iar Larry Nance Jr. la Leeds United, unde printre proprietari se află și Russel Crowe, Dustin Hoffman și Russel Westbrook.



Accesul, notorietatea și mai ales prezența în actualitatea schimbărilor pline de oportunități sunt esențiale. Complementaritatea acestor oportunități este spectaculoasă. Kevin Durant va fi locul potrivit, la timpul potrivit în Europa. Din 2022, KD este acționar monoritar la NY/NJ Gotham National din Women’s Soccer League.



La întâlnirea cu Nasser Al-Khelaifi, președintele PSG, Durant și-a manifestat intenția de a susține sportul feminin, știut fiind faptul că PSG, deși încă nu are baschet, are o echipă puternică de fotbal și în competiția fetelor.



Spre deosebire de Europa Centrală și de Est, fotbalul feminin este în plină ascensiune în Vestul continentului. Creșterea audienței pentru Women Super League la televiziunile din Marea Britanie este relevantă. Ratingurile au crescut la televiziunile Sky și BBC, cu 26% și respectiv 18%, potrivit Reuters. De asemenea, audiența Rugby Women Six Nations a crescut cu 33%, în 2023.



20 de ani lumină

Dar mai interesant decât orice este că de cele mai multe ori, americanii sunt cei care investesc în sportul european, și nu invers. Industria americană a sportului este deosebit de aglomerată, cu o densitate a superlativelor ieșită din comun.



Veniturile generate anual de sponsorizări însumează 1,5 miliarde de dolari în NBA, 2,5 miliarde în NFL, 1,2 miliarde în NHL și aproape 6.000.000 de dolari în MLS, precizează Sportico. În același timp, interesul pentru sportul feminin crește la nivel global. Mai ales pentru că există branduri specifice, lipsite până acum de posibilitatea de expunere în spațiul competițiilor masculine, conform wsj.com.



Dincolo de circumstanțe, sau chiar ca urmare a acestora, opinia fostului CEO al Euroligii, Jordi Bertomeu, este foarte semnificativă. Într-un interviu oferit lttsports.com, privind oportunitatea creării celebrei Super Ligi a Europei, Bertomeu susține că baschetul european este cu 20 de ani înaintea fotbalului.



Champions League, elita supernovelor

De aici, până la diferența dintre baschetul european și cel american, și mai departe, la diferența dintre sistemul sportiv din SUA și cel din Europa, decalajele capătă dimensiuni cosmice. Devine evident de ce pentru Hollywoodul sportiv și cinematografic, sportul european apare ca un teren de investiții foarte promițător.



Mai ales că fotbalul european este foarte ocupat. Se pregătește intens pentru noul format din UEFA Champions League. Liga elitelor privilegiate, mereu aceleași, în fundalul cărora ligile domestice, așa numitele superligi mai mici, se transformă încet, dar sigur, în adevărate supernove.