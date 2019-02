Un general iranian, avertisment pentru Europa: ”Vom fi nevoiți să facem un salt strategic”

″Dacă europenii, sau oricine, încearcă să comploteze pentru a priva Iranul de rachete sale, vom fi nevoiţi să facem un salt strategic” în materie, a declarat pentru televiziunea de stat generalul de brigadă Hossein Salami, comandant în rândul Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, conform Agerpres.

“Strategia noastră de apărare nu este gravată în marmură. Ea se poate schimba în funcţie de situaţie şi comportamentul unora şi al altora”, a adăugat generalul Salami în acest interviu difuzat după anunţarea sâmbătă de către Teheran a unui test cu o nouă rachetă.

Înainte de aceasta, ofiţerul a făcut referire la doctrina strategică iraniană care limitează oficial la 2.000 de kilometri raza de acţiune a rachetelor dezvoltate de Republica Islamică.

Amiralul Ali Shamkhani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Naţională, organism care are autoritatea să se pronunţe pe aceste probleme, a declarat marţea trecută că Teheranul ″nu are nicio intenţie să crească raza rachetelor″⁣ chiar dacă Iranul are capacitatea, potrivit agenţiei oficiale Irna.

Problema rachetelor iraniene este un subiect de dispută între Teheran şi occidentali.

Rezoluţia 2231 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în 2015, cere Iranului ’’să nu efectueze nicio activitate legată de rachete balistice concepute pentru a transporta focoase nucleare, inclusiv tiruri care folosesc tehnologia rachetelor balistice″. Această menţiune face obiectul unor interpretări divergente între occidentali şi iranieni.

Afirmând că nu intenţionează să deţină arme atomice, Teheranul dă asigurări că programele sale de dezvoltare a rachetelor sunt pur defensive şi, prin urmare, consideră că acestea sunt în concordanţă cu rezoluţia menţionată.

Iranul efectuează în mod constant teste cu rachete balistice sau rachete spaţiale calificate drept “provocări” de către unele ţări occidentale, cum ar fi Statele Unite sau Franţa.

La sfârşitul lunii ianuarie, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a ameninţat Iranul cu sancţiuni dacă acesta nu renunţă la programul de rachete. Teheranul a anunţat sâmbătă că a testat cu ″succes″⁣ o nouă rachetă de croazieră cu o rază de acţiune de peste 1.350 km.