Un MILIONAR celebru a fost trimis în judecată. Fiscul cere milioane de lei

Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427.490 de lei.





In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad, administrator al unor societati comerciale, este judecat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.

Potrivit DNA, in decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi inregistrat in contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA.

Facturile respective ar fi fost emise de doua firme administrate de Ali Imad. “Prin aceste demersuri, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective”, acuza DNA.

In acest caz, procurorii au pus sechestru asigurator asupra unui numar de 2.362.057 actiuni in valoare totala de 23.620.570 lei, detinute de SC Romstrade SRL la o alta societate comerciala.

