Un ministru, despre Klaus Iohannis: “Orgoliu? Ambiție? Sau nepăsare?”

Bogdan Matei a declarat pentru site-ul realitatea.net că bugetul pentru 2019 este în creștere cu 95 la sută față de anul trecut, adică în valoare de aproximativ 138.536.000 de euro, dar că trebuie aprobat cât mai repede de către președintele Klaus Iohannis. Totodată, ministrul Sportului și-a exprimat dezamăgirea: “Poate sa fie ambitie, orgoliu sau, probabil, o nepasare”.

“Neavand bugetul aprobat de catre presedintele Romaniei, avem de suferit cu totii, ma refer aici la lumea sportiva. Noi am creionat un buget astfel incat sa asiguram toate conditiile necesare in an preolimpic, pentru ca pana in anii trecuti se vorbea doar in anul in care se desfasurau Jocurile Olimpice.

Anul acesta, prin buget, ne dorim sa asiguram o finantare corecta tuturor federatiilor, astfel incat, in anul Jocurilor Olimpice, sa putem vorbi despre castigarea de medalii, iar noi ne dorim medalii cat mai stralucitoare. Or, ca sa faci asta, ai nevoie de buget.

Articolul integral pe REALITATEA.NET