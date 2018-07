Un mort a fost chemat în instanță pentru a fi obligat la muncă în folosul comunității

Pe numele unui barbat decedat in luna aprilie a acestui an a fost deschis un proces la Judecatoria Slobozia, instanta urmand sa-l oblige la zile de munca in folosul comunitatii.

Procesul a fost deschis de Primaria Slobozia, intrucat barbatul avea de platit amenzi de 4.000 de lei, scrie Independent Online.

Administratia locala sustine ca a luat act de decesul barbatului, insa judecatorii au continuat actiunea si au stabilit chiar si primul termen in proces. Mortul a fost citat sa se prezinte in fata instantei pe 1 octombrie.

Oficialii primariei precizeaza ca barbatul, Ioan Masca, a fost scos din sistemul electronic al debitorilor la scurt timp dupa ce au aflat de moartea sa, asa ca nu isi explica de ce Judecatoria Slobozia a continuat procesul.

