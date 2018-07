Un nou mesaj anti-PSD și pro Justiție pe un câmp din Cluj

Chemati la politie dupa ce au trasat pe miriste un urias mesaj anti-PSD care s-a viralizat pe Internet, cei doi fermieri din Cluj deveniti celebri vineri nu s-au lasat intimidati si au revenit, sambata, cu o noua isprava.





De data aceasta mesajul a fost unul “benign”, dar la fel de celebru ca si primul: “Va vedem“.

Sloganul manifestatiilor din ultimul an, devenit in decembrie anul trecut si numele celui mai indelungat protest desfasurat in Romania – “Va vedem din Sibiu”-, a fost trasat sambata, cu mare bucurie, pe un teren detinut in proprietate personala, de Sorin Bobis, Alexandre Alexandru Lacaille si prietenii lor din Cluj si Mures.

“Ca o curiozitate, noua postare din teren are orientare sud-est, taman spre Bucuresti”, a comentat pe Facebook Sorin Bobis.

Mesajul ,,Vă vedem” a fost unul dintre simbolurile amplelor proteste de susținere a Justiției, fiind făcut cunoscut și de mișcarea ,,Vă vedem din Sibiu”. Timp de zeci de zile la rând, la orele prânzului, mai multe persoane au ieșit la un protest mut în centrul Sibiului.

Articolul integral pe ZIARE.COM