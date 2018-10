Un nou show la PRO TV. Va fi mai spectaculos decât Vocea României

Din primăvară, avem încă un concurs de voci pe TV. Pro TV pregăteşte un nou format All Together Now, achiziţionat de la Endemol-Shine, avându-i în prim plan pe Cabral şi pe Loredana. Primul, pe post de prezentator. Loredana va avea un rol special.

Un concurent cântă pe scenă în faţa unui public format din 100 de juraţi – oameni din industria muzicală. Dacă un juraţi apreciază concurentul, se ridică în picioare şi începe să cânte împreună cu el (la formatul original BBC a existat un concurent la care au cântat împreună cu el toţi cei 100 de juraţi). Se crează un fel de cor, de unde şi numele emisiunii All Togheter Now. Câştigă concurentul care ridică cei mai mulţi juraţi în picioare. Loredana este juratul şef (în varianta BBC juratul-şef a fost Geri Halliwell).

„Suntem extrem de entuziasmaţi că vom începe această călătorie într-o nouă producţie pe care o vom difuza anul viitor, All Together Now. Este un show pentru toată familia, plin de emoţie şi răsturnări de situaţie. Puterea de a te alătura, fie că eşti în studio, fie că eşti acasă, aduce foarte multă prospeţime într-un show muzical care creează o atmosferă de neratat”, a declarat Stella Litou, Director de Programe PRO TV.

Formatul All Together now a fost difuzat prima dată de BBC in Marea Britanie, după care a fost achiziţionat de nouă ţări printre care Brazilia, Australia şi de alte ţări din Europa. Acest format a fost creat de Remarkable TV, parte din Endemol Shine Group.