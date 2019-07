Un primar PSD a răbufnit: Se fac că nu văd! Sunt ȘOCAT

”Nu stiu ce asteptari au fostii colegi de la sondajul de opinie in urma caruia va fi desemnat candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, dar eu cred ca va fi doar un instrument cu ajutorul caruia sa se asigure niste scuze pentru esecul din noiembrie. Dacă într-adevăr se propune să se aleaga un candidat pe baza cercetărilor sociologice este foarte clar că va fi încărcat de subiectivism doar ca să iasă cine trebuie, când avem la dispoziție atâtea sondaje făcute în ultima perioadă, și care indiferent de variațiile altor indicatori ne arată invariabil un singur lucru: politicianul din PSD care se bucură de cea mai mare încredere în rândul electoratului este doamna Gabriela Firea. Cel mai recent sondaj CURS o dă chiar pe primul loc, iar cei decidenți se fac că nu văd acest lucru. Deasemenea sunt șocat să văd că Robert Negoita – primarul cu cea mai buna imagine dintre primarii de sectoare și cu cele mai multe realizări este suspendat din partid. Este foarte clar că deriva continuă total in PSD și singura șansa a social democrației in România rămâne PRO România.”, scrie Adrian Mocioniu.