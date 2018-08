Un PSD-ist important a publicat pe propria pagină de Facebook un mesaj injurios la adresa sa

O fotografie cu un mesaj pentru președintele Consiliului Județean Timiș a circulat zilele trecute în mediul online, fiind distribuită în special de timișoreni. Călin Dobra era invitat într-un mod mai puțin protocolar să înceapă anumite reparații într-o zonă din județul Timiș.

Președintele CJ Timiș nu a intrat însă în jocul autorului mesajului, răspunsul său fiind să publice imaginea respectivă, cenzurând însă cuvântul obscen.

Iată mesajul lui Călin Dobra: ”Ieri a circulat în mediul online una dintre cele mai originale solicitări transmise către administrația județeană din Timiș.

Aș fi apreciat foarte mult dacă autorul ar fi înlocuit un singur cuvânt, deoarece sunt total împotriva folosirii de cuvinte jignitoare, cu atât mai mult obscene.

Referitor la subiectul în sine, după cum ați văzut, preocuparea noastră este constantă în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de trafic, iar recent s-a reușit împreună cu cei de la CFR, refacerea trecerilor de cale ferată de la Pișchia și Giarmata.

La Sânandrei am obținut toate avizele necesare(la CFR un aviz poate dura și 1 an de zile) și suntem pe ultima sută de metri cu întocmirea documentațiilor pentru lansarea licitației privind execuția. Ca orizont de timp sper ca în luna octombrie lucrările să fie finalizate.

Vreau să știți că apreciez implicarea cetățenilor în viața comunității și respect libera exprimare, evident în limite decente așa cum am mai spus, și-mi doresc un anume lucru – ca toate mesajele pe care le primesc prin diferite mijloace de comunicare, facebook, SMS, bloguri, iată acum prin afișe sau mesaje private, să fie semnate. Vă invit să vă susțineți proiectele, nemulțumirile si criticile dar vă cer să avem un dialog civilizat și asumat.

PS – Cu cele mai bune intenții, semnat Călin.”