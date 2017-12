Unde au ajuns active de 20 de milioane de euro dintr-un fost COLOS INDUSTRIAL

În ultima şedinţă de Consiliu Local, aleşii au votat preluarea mai multor active de la fostul Combinat de Utilaj Greu. Practic, în urma unui lung proces juridic, Primăria Municipiului Iaşi a intrat în posesia a 23,5 de hectare din platforma industrială a Fortus SA. Aproape jumătate din această suprafaţă este acoperită cu active ale fostei uzine.

„Încă de acum trei ani, am spus că singura procedură de încheiere a insolvenţei Fortus este darea în plată. La acel moment am fost persiflat de fosta conducere a Fortus, de parlamentarii care se ocupau de acest proiect, nu mai amintesc de ministrul Economiei de la acea dată. Iată că am reuşit să demonstrăm în instanţă că procedura de dare în plată este una legală, prin care Iaşul îşi poate recupera, prin bunuri, datoria pe care Fortus trebuia să o plătească. Prin urmare, am semnat contractul de dare în plată, precum şi procesul verbal de dare – primire, care a fost validat la notariat, făcându-se, de asemenea, şi înscrisurile la Oficiul de Cadastru. Aşadar, suntem proprietari! Există lege în România, ea funcţionează, trebuie doar să avem prilejul să o aplicăm”, a declarat primarul Mihai Chirica într-o conferinţă de presă.

