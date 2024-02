Uniunea Europeană înfiinţează Operaţiunea Militară Navală Aspides, de apărare a traficului maritim la Marea Roşie de huthi, anunţă Ursula von der Leyen. Misiune de un an, condusă de Grecia şi Italia

”Europa va asigura libertatea navigaţiei la Marea Roşie, în coordonare cu partenerii noştri occidentali”, salută pe X Ursula von der Leyen.

I welcome today’s decision to launch the EU Naval Force Operation Aspides.

Europe will ensure freedom of navigation in the Red Sea, working alongside our international partners.

Beyond crisis response, it’s a step towards a stronger European presence at sea to protect our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

Această misiune a fost lansată în mod oficial de către miniştrii de externe ai UE, reuniţi la Bruxelles.

”Tocmai am aprobat lansarea Operaţiunii Militare Navale Aspides. Italia va deţione comandamentul forţelor”, a anunţat pe X ministrul italian de Externe Antonio Tajani.

Misiunea urmează să se desfăşoare timp de un mandat, iar mandatul acesteia poate fi prelungit.

Ea nu este imediat operaţională.

Comandamentul operaţiunii urmează să stabilească când aceasta dispune de resurse suficiente pentru a fi complet operaţională.

Acest lucru ar urma să dureze ”câteva săptămâni”, estimează un diplomat european.

The EU launched a new maritime operation in the Red Sea, called ASPIDES after the ancient Greek word for “shield”.

It will:

ensure freedom of navigation

protect commercial vessels from Houthi attacks

have a defensive nature

provide maritime situational awareness

— EU Council (@EUCouncil)

Fregata germană Hessen plecat la 8 februarie către Marea Roşie cu un echipaj de 240 de oameni.

Ea urmează să se afle în stare de alertă permanentă şi va putea răspunde unor atacuri cu rachetă, dronă sau ”ambarcaţiuni kamikaze” telecomandate.

COMANDAMENT GENERAL GREC

Belgia şi-a anunţat intenţia de a trimite fregata Marie-Louise.

Franţa s-a declarat pregătită să pună una dintre fregatele franceze deja prezente la Marea Roşie la dispoziţia Misiunii Aspides.

Cei 27 s-au pus în ianuarie de acord asupra principiului unei misiuni de supraveghere şi patrulare maritimă la Marea Roşie, cu condiţia ca mandatul acesteia să fie complet defensiv.

Grecia urmează să deţină comandamentul general al acestei misiuni, iar Italia comandamentul operaţional pe mare, preciza vineri o sursă diplomatică europeană.

Ea va putea deschide focul pentru a apăra nave comerciale sau să se autoapere, însă nu va putea viza obiective terestre ale rebelilor huthi din Yemen, potrivit unor diplomaţi.

UN CARGOU AMERICAN SUB PAVILION GREC, ATACAT CU RACHETĂ

Un cargou american a anunţat că a fost ţinta unui ”atac cu rachetă” în largul Yemenului şi a cerut o asistenţă militară, a anunţat luni societatea de securitate maritimă Ambrey.

”Un vrachier american care naviga sub pavilion grecesc a cerut o asistenţă militară, invocând un ”atac cu rachetă”, anunţă Ambrey.

Potrivit unor comunicaţii radio, echipajul pare teafăr, precizează compania.

Huthi, care deţin controlul unor regiuni vaste în Yemen, anunţă că desfăşoară aceste atacuri în solidaritate cu palestinienii, în Războiul din Fâşia Gaza, unde Israelul poartă un război sângeros împotriva Hamas, ca represalii faţă de atacul mişcării islamiste palestiniene în sudul Israelului la 7 octombrie.

În urma acestor atacuri, Statele Unite şi Regatul Unit desfăşoară atacuri, ca represalii, dintre care ultimul a avut loc sâmbătă.