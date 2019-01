„Va produce HAOS în galaxia noastră”. Ce se va întâmpla cu Calea Lactee

Calea Lactee, galaxia din care face parte Sistemul Solar, se va ciocni peste aproximativ 2 miliarde de ani cu una dintre galaxiile sale satelit, Marele Nor al lui Magellan, eveniment ce se va produce cu aproximativ 3 miliarde de ani mai devreme de o altă ciocnire galactică spre care se îndreaptă Calea Lactee, cea cu galaxia Andromeda, conform unui studiu publicat de cercetători de la Universitatea britanică Durham în ultimul număr al revistei Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, transmite Live Science, potrivit Agerpres.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 09.01.2019, 14:44 | Actualizat: 09.01.2019, 14:44