Vâlcov este suparat pe mesajele anti-PSD de la concertul Massive Attack

Consilierul premierului, Darius Valcov, a declarat vineri ca exista un “ordin pe unitate” pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea sa fie inchis pana in septembrie si sunt indicatii in acest sens si legat de persoana sa, sustinand ca sunt asteptate reactii negative deoarece incepe lupta cu “mafiotii”.





“Deci, acum a venit ordin pe unitate, dom’le pana la 1 septembrie, gata, Dragnea trebuie sa fie inchis, si daca se poate si Valcov. (…) Mafiotii sefi, trebuie sa analizam foarte clar unde sunt ei. Pentru ca de fapt noi cu ei ne luptam. Si in septembrie, lupta mare cu acesti mafioti va fi. Este inevitabil. In momentul in care noi vrem companiilor si oamenilor corecti sa dam posibilitatea sa dezvolte aceasta tara, vrem sa inchidem toate robinetele acestor mafioti, este inevitabil ca va izbucni ceva. Este inevitabil ca ei nu vor accepta, ca de exemplu la vama, sa nu mai controlam o masina si un container din doua sute ci sa controlam fiecare container si fiecare masina in timp real. (…) Statul roman nu mai are de gand sa fie prost. Asta este problema. In momentul in care problemele acestea au inceput pentru domnul Liviu Dragnea, putina lume si-a dat seama, din timp, acum incep sa-si dea seama, ma, dar de ce omul asta trebuie sa fie diavolul pe Pamant“, a declarat Darius Valcov, la Romania TV.

