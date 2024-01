Vânzările magazinului online evoMAG au crescut spectaculos, în 2023

Magazinul online evoMAG a încheiat anul 2023 cu vânzări de 42 de milioane de euro, în creştere cu circa 20% faţă de 2022. Compania ia în calcul, anul acesta, o creştere a business-ului între 10% şi 20%, în funcţie de evoluţia segmentului corporate, dar şi a vânzărilor către instituţiile publice. Pentru anul în curs, evoMAG estimează investiţii de aproximativ 500.000 de euro, similar cu valoarea investiţiilor de anul trecut.

”evoMAG a încheiat anul 2023 cu vânzări de 42 de milioane de euro, în creştere cu circa 20% faţă de 2022. Anul trecut, evoMAG a înregistrat cele mai mari vânzări în categoriile de produse consacrate – telefoane mobile, laptopuri, componente, dar şi în segmentul de electrocasnice”, anunţă compania.

Pentru anul în curs, evoMAG estimează investiţii de aproximativ 500.000 de euro, similar cu valoarea investiţiilor de anul trecut. Cea mai mare parte a acestora va fi direcţionată către eficientizarea activităţii logistice, pentru creşterea rapidităţii în livrare şi în platforma din spatele magazinului online, pentru îmbunătăţirea experienţei de cumpărare a clienţilor şi uşurinţă în utilizare.

„Ne-am concentrat, anul trecut, pe ce ştim să facem cel mai bine – pe vânzarea produselor din categoriile în care avem cea mai mare experienţă. În plus, am reuşit să consolidăm un departament robust, dedicat vânzărilor corporate, şi am continuat să deschidem noi canale de vânzare, prin parteneriate cu mai multe marketplace-uri, atât din România, cât şi din afara ţării”, spune Mihai Pătraşcu, CEO evoMAG, argumentând deciziile care au stat în spatele creşterii vânzărilor din 2023.

evoMAG ia în calcul, anul acesta, o creştere a business-ului între 10% şi 20%, în funcţie de evoluţia segmentului corporate, dar şi a vânzărilor către instituţiile publice, compania dezvoltând aici şi un departament specializat, mai mare, dedicat licitaţiilor publice prin SICAP.

„Anul acesta, vom continua să ne axăm pe ceea ce ştim sa facem cel mai bine, cu focus pe o competitivitate cât mai bună în promoţii, şi pe rapiditate în livrare. Ca şi elemente strategice, în plus, vom dezvolta şi mai mult partea de corporate şi vânzare către companii. Avem în plan şi listarea pe alte marketplace-uri din alte ţări, precum Germania şi Grecia, dar, momentan, sunt planuri incipiente în această direcţie. Focusul evoMAG, în 2024, este pe optimizare şi eficientizare pentru a avea promoţii cât mai bune şi a livra cât mai rapid către clienţii actuali”, mai spune Mihai Pătraşcu.

El afirmă că, în 2024, compania evoMAG rămâne deschisă la oportunităţi de consolidare a poziţiei pe piaţă prin achiziţii, vizând magazine online cu o bază solidă de clienţi, care comercializează produse pe nişe complementare.

Magazinul online evoMAG comercializează zeci de mii de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, sport & fitness (printre care şi trotinete şi accesorii pentru trotinete) şi pentru casă şi grădină, iar acum 4 ani a deschis primul service pentru trotinete electrice.