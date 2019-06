Victor Ponta: “Noi avem o slăbiciune şi UNGURII o speculează”

Domnule Ponta, ce spuneţi de rezultatele naţionalei României de tineret?

– Copiii ăștia de la fotbal sunt fabuloși, dar au ajuns aşa pe mâna lor. Generația asta la fotbal n-are legătură cu Statul. Are legătură că a fost Hagi nebun și a băgat banii lui, de fapt şi-a riscat averea, și a reușit.

Propunerea din proiectul Legii Sportului: “10 sporturi cheie care să fie finanţate la nivel de performanţă!”

Şi când are de gând Statul să aibă fir direct şi cu performanţele sportive? Sunteți inițiatorul unei Legi a Sportului despre care s-a vorbit foarte mult, de care este mare nevoie, dar care nu a ajuns niciodată să intre în vigoare

– Haideţi să vă povestesc totul cap-coadă. Pentru Legea Sportului, am promis că îmi angajez răspunderea în Parlament și i-am întrebat… când mi-o dau? Era Petrache la COSR, Gabi Szabo ministru și toți șefii prieteni cu mine. Și la baschet, la fotbal era Mircea Sandu, nu apăruse încă Burleanu. Dânsul a venit în 2014, eu l-am susținut pe Popescu și nu prea eram prieteni, în fine… Le-am spus răspicat la Adunarea Federațiilor să vină cu Legea Sportului și îmi angajam personal răspunderea. Nu stăm în Parlament, mă duc într-o zi și îi dăm drumul. Până mi-am terminat mandatul, pur şi simplu nu am reușit să îi pun la aceeași masă. Fiecare voia altceva! Am văzut ce făceau englezii pentru Olimpiadă, ce făceau spaniolii, ce construiau ungurii și hotărâsem să aleg sporturile în care să investim pe două criterii: popularitatea, că degeaba pompezi dacă nu se uită nimeni și performanța, de exemplu: gimnastica. Deci 10 sporturi, pe acelea le facem prioritare naţională pentru autoritățile locale, firmele private etc. Restul, sigur, vrei să faci golf, ping-pong, le faci normal, dar nu îți dau facilități.

Adică să fie finanţate la nivelul performanţei doar 10 sporturi cheie?

– Da, 10 sporturi: fotbalul, că este cel mai popular, handbal, volei, polo și rugby, sporturi cu care ne-am dus la competiții. În partea cealaltă, pe ramura performanţei, puneam gimnastica, sport la care ai adus mult aur, să spunem și tenisul de masă, că am mai obținut rezultate, tenisul de câmp şi mai completam. Pentru cele 10 sporturi și banii investiți, au scutiri însemnate firmele private. Acum, primarul investește în fotbal și dacă îi place lui tir cu arcul, bagă banii şi acolo. Așa, astăzi nu ai nicio strategie și e clar că la următoarea Olimpiadă, la Tokyo, vom avea din ce în ce mai puțini medaliați. Mai sunt excepțiile. Cum e generația asta la fotbal, care, repet, n-are nici cel mai mic cordon ombilical cu Statul. Are legătură că a fost Hagi nebun și a băgat banii lui și, din fericire, a reușit! Trebuie să stabilești unele priorități, maximum 10 discipline, cine spune că trebuie să investești în absolut tot, cred că nu are habar de sport! Prioritățile sunt în funcție de popularitate și tradiție: fotbal, baschet, handbal, pentru că sunt cele mai populare, cele mai urmărite, și tradiția medaliilor: gimnastica, tenis de masă, tenis de câmp. Mă rog, acum, cu Halep, tenisul de câmp a devenit şi el foarte iubit… Asta nu înseamnă că pe celelalte le omori. Le lași să se dezvolte așa cum sunt. Dar, cine spune că are succese mai repede de 10 ani, să mă ierte, dar nu se pricepe. Și asta o faci cu autoritățile locale care primesc fonduri în plus, dar nu ca să își facă doar echipe de Divizia A, ci să ridice grupe de copii, tineret, junior. Partea cu firmele private, dai facilități puternice și banii respectivi îi folosești doar la sport și nu la orice sport, ci la acest “Top 10” sporturi, la care să ai performanțe în timp. Și, nu în ultimul rând, să ai niște Centre Naționale. Adică să construieşti din banii publici ce a făcut fantastic Gică Hagi până acum.

