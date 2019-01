Victor Ponta, un nou atac la adresa PSD: ”Mi se pare o măgărie”

“De la 1 ianuarie, pensia mamei mele a fost îngheţată.

În schimb, indemnizaţia mea de deputat a crescut. Mi se pare o măgărie, nu că nu vreau, aş vrea şi vor şi Alin (Văcaru n.r.) şi Daniel (Constantin n.r.) să avem indemnizaţii mai mari, dar nu se poate să creşti indemnizaţiile la demnitari şi să îngheţi pensiile sau să îngheţi salariile la cei de la SMURD sau de la spital, de la profesori. Nu doar că nu e social-democrat, e pur şi simplu lipsit de bun simţ. N-au bani să refacem Casa de Cultură de la Târgu-Jiu, dau un exemplu, în schimb au bani pentru partide. PSD ia 100 de milioane de la buget, eu am fost 5 ani şeful PSD, nu-ţi trebuie 100 de milioane, chiar nu-ţi trebuie. (…) E un jaf pur şi simplu, PNL tace că iau şi ei vreo 40-50 de milioane, USR iau şi ei vreo 20″, a afirmat Victor Ponta, într-o conferinţă de presă organizată la sediul Pro România Gorj.

El a afirmat că partidul pe care îl conduce a depus un proiect de lege pentru suspendarea acordării, timp de un an, a banilor pentru partide.

“Noi am făcut un proiect de lege, pentru că vrem să facem amendament la buget, am făcut proiect de lege, l-am depus deja, în care am cerut un lucru de bun simţ: nu sunt bani de pensii şi de salarii, le-am îngheţat, hai să suspendăm, timp de un an, suta de milioane de la buget pentru PSD şi pentru partide. Ştiţi, astea sunt lucruri pe care oamenii le înţeleg, nu-s chiar aşa de proşti cum îi crede Dragnea şi cum i-a mai crezut, când făcea Dragnea campanie pentru familia tradiţională. (…) N-ai bani de pensii şi de salarii, dar în schimb ai bani să măreşti la parlamentari şi la miniştri”, a spus fostul premier, potrivit Agerpres.